Petitie gestart om FIFA-rating Cruijff op te krikken: ‘Het gat is veel te groot’

Johan Cruijff is sinds vorig jaar een van de ‘iconen’ waarmee gespeeld kan worden in de bekende FIFA-reeks van ontwikkelaar EA Sports. Vlak na de introductie van Cruijff was er echter al het een en ander te doen om de ‘lage’ rating (het gemiddelde van de score die een speler krijgt voor eigenschappen als bijvoorbeeld ‘snelheid’ en ‘schieten’) die de icoon van Ajax, Barcelona en het Nederlands elftal meekreeg en dat onderwerp wordt nu weer aangekaart door Koen Weijland. De eSporter is een petitie gestart om te zorgen dat Cruijff in FIFA 20, dat in september in de winkels zal liggen, op te krikken.

Cruijff kreeg in de meest recente editie van FIFA een rating van ‘slechts’ 94 mee, te weinig volgens Weijland, die in het verleden onder meer de officiële eSporter van Ajax was en vijf keer het nationale kampioenschap FIFA won. “Cruijff wordt altijd in één adem genoemd met Pelé en Diego Maradona, maar in de afgelopen game hadden zij respectievelijk 98 en 97 als rating, een veel te groot gat”, legt hij uit in gesprek met De Telegraaf

.@JohanCruyff wordt door velen gezien als beste voetballer ooit. Hoe kan in #FIFA19 (rating Cruyff is 94) het gat met Pelé (98) en Maradona (97) dan zo groot zijn!? Teken de petitie om Cruyff de waardering te geven die hij verdient in #FIFA20! https://t.co/gFeNVE0STq #Cruyff98 pic.twitter.com/lOwfgh83sk — Koen Weijland (@KoenWeijland) July 29, 2019

Weijland noemt Cruijff de ‘grootste Nederlandse sporter aller tijden’ en de ‘uitvinder van het totaalvoetbal’: “Dan kan het niet zo zijn dat hij op gelijke hoogte wordt geplaatst met de Russische keeper Lev Yashin, de Braziliaan Ronaldinho en de Italiaan Paolo Maldini. We moeten opkomen voor zijn erfenis. Want we laten niet met ons sollen door die Canadese ontwikkelaars!”

Om zijn punt kracht bij te zetten is Weijland nu een petitie gestart, in de hoop om EA Sports te kunnen overtuigen. Hij krijgt in ieder geval bijval van Sjaak Swart, die ook vindt dat zijn voormalige ploeggenoot een hogere rating in de game verdient: “Dat FIFA-spelletje vind ik wel aardig, maar is voor mezelf niet te doen. Maar Johan hoort gewoon de beste speler te zijn. Hij is de beste voetballer aller tijden en ik zou het dan ook geweldig vinden als hij 98 als rating krijgt”, voegt hij toe.