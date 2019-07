‘Ik heb hem gestuurd: ’Trainer, hoe is het? Als je me nodig hebt, ben ik er‘’

Iliass Bel Hassani verruilde AZ eerder deze zomer voor PEC Zwolle, waar hij een tweejarig contract ondertekende. De 26-jarige middenvelder wordt in Zwolle herenigd met John Stegeman, eerder zijn trainer bij Heracles Almelo. In dienst van PEC hoopt Bel Hassani zich te revancheren voor de uitermate teleurstellende periode bij AZ.

“Toen ik hoorde dat John naar PEC zou gaan, heb ik hem een bericht gestuurd. 'Trainer, hoe is het? Als je me nodig hebt, ben ik er'. Zo is het balletje gaan rollen”, vertelt Bel Hassani in gesprek met de NOS. Bij AZ voelde de middenvelder zich op gegeven moment ‘geen voetballer meer’. “Je wilt zo graag, maar alle wegen zijn dicht. Er is geen uitweg meer. Dan liep ik in de weekenden te joggen, zonder doel. Niemand bekommerde zich om mij. Dat zijn de minder leuke dingen. En dan word je door sommige mensen ook nog eens bestempeld als een probleemjongen.”

Om die reden liet Bel Hassani aanbiedingen vanuit het buitenland bewust schieten. “Ik ben een jongen met trots en eer. Ik had kunnen cashen in de woestijn, maar ik kies bewust voor Nederland. Ik wil iedereen bewijzen dat ik het nog kan. Dat de oude Iliass nog bestaat. Weet je, ik worstel ermee. Dat het er de afgelopen jaren niet is uitgekomen. Terwijl ik het wel in mij heb”, zegt de aanvallende middenvelder, die voor achtereenvolgens Sparta Rotterdam, Heracles Almelo, AZ en FC Groningen speelde.

“Sinds ik in Zwolle ben, focus ik mij meer op mezelf. Ik was een type dat een minuut voor een training nog grapjes aan het maken was. Hoe je het ook wendt of keert, dat neem je mee in zo'n training. Pas na twintig minuten was ik scherp en geconcentreerd”, stelt Bel Hassani. Hij bereidt zich nu naar eigen zeggen ‘rustiger’ voor. “Spelletje op de telefoon, babbeltje met ploeggenoten. Ik kan nog steeds wel het hoogste woord hebben, maar ik heb die drukte nu 26 jaar gehad. Op een gegeven moment moet je het stokje overgeven. Ik ben volwassener geworden.”