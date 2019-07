Spaanse club biedt zich aan na ‘wanhopige’ Instagram-post Dani Alves

Daniel Alves zit nog altijd zonder club na zijn vertrek bij Paris Saint-Germain. Afgelopen zaterdag plaatste hij op Instagram de vraag naar welke club hij zijn CV kan opsturen en daar heeft Cádiz op ingehaakt. De club uit de Segunda División laat weten dat de Braziliaanse back van harte welkom is, al zal hij er financieel wel flink op achteruit gaan.

“Ik ben op zoek naar een baan. Bij wie moet ik mijn CV inleveren? Laat mij weten of je tijd hebt om het te lezen!”, aldus de ex-speler van Barcelona op Instagram. Zondagavond ging de multifunctionele rechtspoot nog een stapje verder. Op sociale media plaatste hij verschillende bewerkte foto's, waarop hij te zien is als tuinman, supermarktmedewerker, bewaker, taxichauffeur en strandwachter.

“Hallo Dani”, begint Cádiz, de nummer zeven van het vorige seizoen, als antwoord op de vraag van de Braziliaans international. “We zijn niet de club die het meest betalen, maar we bieden je wel een plek waar je een betere tijd zal hebben. We kleden ons hetzelfde als jullie bij de nationale ploeg, en als dat nog niet genoeg is: we leven in het paradijs. Dus denk niet langer na en laat je CV bij ons achter”, besluit de club met een knipoog.

Alves lijkt zijn zinnen zelf te hebben gezet op een terugkeer bij Barcelona. Volgens UOL Esporte heeft hij er zelf voor gekozen om in deze fase van de transferperiode nog zonder club te zitten. Hij bood zich onlangs nog aan bij voorzitter Josep Maria Bartomeu, maar de Catalanen lieten hem weten dat hij momenteel geen optie is. Alves gaat ervan uit dat zijn oude werkgever uiteindelijk toch overstag zal gaan. De back lijkt nog even geduld te moeten hebben. Hij komt naar verluidt in beeld zodra Nelson Semedo wordt verkocht. Laatstgenoemde werd reeds in verband gebracht met Paris Saint-Germain en Atlético Madrid, terwijl Engelse media melden dat ook Manchester City interesse heeft.