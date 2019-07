Van Hanegem zag opvallende speler bij Ajax: ‘Waar komt die opeens vandaan?’

Ajax won zaterdagavond ten koste van PSV de Johan Cruijff Schaal. De Amsterdammers versloegen de ploeg van trainer Mark van Bommel met 2-0, door doelpunten van Kasper Dolberg en Daley Blind. Willem van Hanegem is van mening dat er ‘veel kwaliteit bij Ajax zit’ en constateert dat PSV het moeilijk had, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“Spelers gaan graag naar Ajax en dat is wat je als club wil hebben. Opvallend goed vond ik die linksback Dest. Waar komt die opeens vandaan? In het centrum van de verdediging deed Schuurs het ook aardig. Blind was goed. Ik vind hem geen goede verdediger, maar nu was hij, als middenvelder, prima”, schrijft Van Hanegem. De Kromme is iets minder positief over PSV en zag een aantal spelers in negatief opzicht opvallen.

“Lammers beviel me, Malen en Lozano zijn gewoon goede spelers. Het bevalt me dat PSV na het vertrek van Luuk de Jong anders voetbalt. Met meer combinaties en met het doel eens een speler weg te steken”, concludeert de oud-international. “Maar die Boscagli kan er niet veel van en Sadílek is ook niet goed. En eerder zag ik ook die linksback Lato in actie. Ik dacht: zo slecht, dit bestaat gewoon niet! Waarom halen ze zo'n speler?”

Van Hanegem stelt dat hij zich ‘bijzonder geërgerd heeft’ aan de arbitrage. “Waarom werd Jorrit Hendrix niet uit het veld gestuurd? Waarom keurde scheidsrechter Higler die tweede goal van Ajax goed, nadat Tadic zijn tegenstander een tik op de kin gaf? De overtreding was op de beelden duidelijk zichtbaar. Maar Higler keek zo lang naar het scherm van de VAR dat ik even dacht dat daarop een moeilijke wiskundesom stond.”

PSV komt komende dinsdag opnieuw in actie, als in Zwitserland de return van de tweede voorronde van de Champions League tegen FC Basel op het programma staat. “Ik vind het overigens raar dat die wedstrijd zaterdag werd gespeeld. PSV speelt morgen een cruciale wedstrijd voor kwalificatie in de Champions League. Die is niet alleen belangrijk voor PSV, maar voor het hele Nederlandse voetbal. Vorig jaar werd voor Ajax het hele competitieprogramma omgegooid. Waarom werd dan nu deze wedstrijd ook niet even uitgesteld?”