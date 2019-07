Tips van Ajax-icoon hielpen Perr Schuurs: ‘Dat zal ik nooit vergeten’

Perr Schuurs maakte in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een goede indruk bij Ajax en deed dat afgelopen zaterdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV opnieuw. Na een seizoen bij Jong Ajax klopt de negentienjarige verdediger nadrukkelijk op de deur. Na het vertrek van Matthijs de Ligt telde directeur voetbalzaken Marc Overmars vijftien miljoen euro neer voor Edson Álvarez, maar de Mexicaan wacht een stevige concurrentiestrijd met Schuurs. “Ik voel deze voorbereiding het vertrouwen en kom meer in mijn eigen spel”, aldus de Limburger.

Na een indrukwekkend seizoen met Fortuna Sittard wist Ajax genoeg en kwam Schuurs naar Amsterdam. Zijn eerste seizoen viel echter tegen, want hij moest het voornamelijk doen met wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Mede dankzij wat tips van Sjaak Swart kwam Schuurs er bovenop bij Ajax. “Ik kwam meneer Swart op De Toekomst tegen en hij had wat tips voor me. Dat zal ik nooit vergeten”, vertelt Schuurs in De Telegraaf.

“Ik had een ontwikkelingsjaar gehad, veel wedstrijden in Jong Ajax gespeeld. Maar de stap van Fortuna naar Ajax was toch veel groter dan iedereen misschien denkt”, legt de talentvolle verdediger uit. “En ik vind nu dat ik té bescheiden was. Ik heb me moeten aanpassen, want bij een club als Ajax kún je niet bescheiden zijn. Ik miste de flair, dribbelde niet meer in en dat is juist een sterk onderdeel van mijn spel dat nu weer naar voren komt.”

Schuurs werkte hard aan zichzelf en kwam intussen zes kilo in spiermassa aan. Zijn bescheidenheid heeft plaatsgemaakt voor branie. Hij gaat namelijk vol voor een basisplaats als vervanger van De Ligt. “Ik wil deze lijn doortrekken om uiteindelijk zijn opvolger te worden. Zijn meedogenloosheid is voor mij nog een aandachtspunt”, aldus Schuurs, die met Álvarez een zware concurrent heeft. “Als je zo veel wedstrijden speelt als wij doen, dan moet elke positie meer dan dubbel zijn bezet. Ik zal de concurrentie met hem aangaan.”