‘Om dat te bereiken zetten Van der Sar en Overmars alles opzij’

Valentijn Driessen gaat ervan uit dat Ajax de komende jaren de Eredivisie zal domineren. In zijn column voor De Telegraaf stipt hij de enorme financiële voorsprong van de Amsterdammers ten opzichte van de concurrentie aan. Driessen verwacht dat de prijzenkast in de Johan Cruijff ArenA flink aangevuld zal worden. Als voorbeeld noemt hij de nederlaag van PSV in de Johan Cruijff Schaal.

“Op 22 september in Eindhoven bij de eerste competitieconfrontatie tussen Ajax en PSV zullen de verhoudingen pas echt aan de oppervlakte komen. Zou je tenminste denken. Toch geeft de vrij kansloze nederlaag van PSV tegen het soms kwetsbaar ogende Ajax opnieuw het signaal af dat de Amsterdammers een tussensprint maken om zich in Nederland niet meer te laten achterhalen”, aldus Driessen.

Ajax bereikte vorig seizoen de halve finale van de Champions League en verdiende daarmee ongeveer honderd miljoen euro. Door de verkoop van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt komt er maximaal 161 miljoen euro binnen, terwijl er onlangs nog een deal werd gesloten met het Amerikaanse biermerk Budweiser, ter waarde van 12 miljoen euro. “Tot slot zit Ajax-directeur Edwin van der Sar in het bestuur van de ECA, de verzameling Europese topclubs, die alles in het werk stelt om vanaf 2024 een nieuwe Europese competitie in de markt te zetten. Daar is het Ajax allemaal om te doen, daar wil Ajax zeker bij zijn.”

“De topclubs met Juventus voorop willen de Amsterdammers met hun uitstraling en historie er graag bij hebben. Maar dan moeten de sportieve prestaties gelijke tred houden met die van de beoogde Europese competitiegenoten. Zoals afgelopen seizoen”, vervolgt Driessen. “Om dat te bereiken zetten Van der Sar en directeur voetbalzaken Marc Overmars alles opzij en zij zijn bereid daarvoor te betalen zoveel als nodig is. Deze zomer maakte de club bijna 57 miljoen euro aan transfersommen over. Daarbij is de club ook bereid om de concurrentie (lees PSV) te verzwakken (lees Steven Bergwijn) om maar verzekerd te zijn van het kampioenschap en dus deelname aan de Champions League.”

Volgens Driessen wil Ajax in de voetsporen treden van alleenheersers Celtic, Juventus, Bayern München en Paris Saint-Germain. “Voor de rest, inclusief het stuiptrekkende PSV, blijven de komende jaren waarschijnlijk troostprijzen over, zoals de nationale beker of Johan Cruijff Schaal of een jaartje Champions League in de schaduw van Ajax. De kleintjes mogen af en toe meeprofiteren als Ajax iets meer dan de hoofdprijs betaalt voor talenten zoals deze zomer aan sc Heerenveen voor Kik Pierie en FC Emmen voor Kjell Scherpen.”