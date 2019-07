Van Hanegem tipt Eredivisie-verdediger voor Feyenoord: ‘Hij gaat er echt voor’

Feyenoord sloot de voorbereiding op het nieuwe seizoen zondag af met een 1-3 thuisnederlaag tegen Southampton. Met name Sven van Beek zal een slecht gevoel overhouden aan het duel met the Saints. De centrumverdediger ging in de fout bij de 0-1 en verliet vlak voor rust het veld met een blessure. Willem van Hanegem zag Van Beek stuntelen en plaatst zijn vraagtekens bij de ontwikkeling van de mandekker. De Kromme denkt dat de Rotterdammers er goed aan doen om nog een extra verdediger aan te trekken en hij heeft al een naam in zijn hoofd.

Vroeg in de wedstrijd liet Van Beek de bal van zijn voet springen in het eigen strafschopgebied, waarop Che Adams de 1-0 kon maken. “Gisteren maakte Sven van Beek zo'n grote fout, zó stuntelig dat je denkt: waarom heeft Feyenoord de afgelopen jaren geen betere verdedigers gevonden of opgeleid? Van Beek zat een paar jaar geleden dicht tegen Oranje aan. Die is dus niets beter geworden. Hoe kan dat?”, vraagt Van Hanegem zich af in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem zag dat er nog veel fout ging tegen Southampton. “Zelfs de keeper werd gisteren onzeker van het spel van Feyenoord. Er is geen samenwerking tussen verdedigers en middenvelders en ook binnen het hele team is het ieder voor zich. In zo'n team krijgt dus een jonge spits als Bannis, die nu al beter is dan Vente, geen bespeelbare bal”, aldus de oud-voetballer. “Of ik nog een verdediger voor Feyenoord weet? Mijn oud-teamgenoot Theo van Duivenbode dacht gisteren aan dezelfde speler als ik: Willem Janssen van FC Utrecht. Die is dan wel 33 jaar, maar kan goed voetballen en gaat er echt voor.”

Waar een nieuwe verdediger wat Van Hanegem betreft welkom is, hoopt hij dat de Amerikaanse investeerders wegblijven. “We kunnen nu wel allemaal hopen dat investeerders uit Amerika de club gaan helpen. Maar denk je dat het die mensen om Feyenoord gaat? Welnee, die willen alleen maar winst maken. Laat de Vrienden van Feyenoord zelf geld bij elkaar halen. Dan kunnen we weer kampioen worden, hoor”, aldus Van Hanegem, die hoopt dat Steven Berghuis in De Kuip blijft. “In deze voorbereiding maakt hij een positieve indruk op me. Je beste speler nu verkopen zou een verkeerd signaal zijn.”