Ribéry kon zich transfer ‘niet voorstellen’ en bedankte voor interesse

Het blijft voorlopig de vraag waar Franck Ribéry na de zomer voetbalt. De transfervrije aanvaller staat volgens BILD in de belangstelling van Arsenal, Fiorentina en 'meerdere clubs uit Saudi-Arabië en Qatar'. Ook Eintracht Frankfurt zou zich hebben gemeld voor Ribéry, maar na zijn vertrek bij Bayern München zag hij een transfer binnen de Bundesliga niet zitten.

Eintracht heeft contact opgenomen met de zaakwaarnemer van Ribéry met de vraag of de Fransman interesse zou hebben in een eenjarig contract. Het salaris dat Ribéry zou willen ontvangen was echter te hoog voor de halvefinalist van het afgelopen seizoen in de Europa League. Bovendien kon Ribéry zich 'niet voorstellen' dat hij ooit tégen zijn oude club Bayern zou spelen, zo schrijft BILD.

"Ik heb veel aanbiedingen ontvangen en ik heb nog steeds de wens om te blijven voetballen", maakt de 36-jarige buitenspeler duidelijk. "Ik ga door als voetballer en ik neem spoedig een beslissing." Eerder op de zondag meldde L'Équipe nog dat Liverpool-trainer Jürgen Klopp lange tijd aan de komst van Ribéry dacht. Klopp is van hem gecharmeerd, maar is tegelijkertijd tevreden over de aanvallers die hij momenteel tot zijn beschikking heeft. Liverpool zou pas voor Ribéry zijn gegaan als men afscheid had moeten nemen van een belangrijke aanvaller, maar tot op heden is dat niet gebeurd.

Ribéry was van 2007 tot deze zomer actief voor Bayern. De 81-voudig international van Frankrijk speelde in totaal 425 wedstrijden voor de Duitse topclub, met 124 doelpunten en 182 assists als resultaat. Onlangs nam Bayern afscheid van zowel Ribéry als Arjen Robben, aangezien de grootmacht inzette op een verjongingskuur en zodoende het duo niet meer nodig had.