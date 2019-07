‘Ik weet dat Matthijs de Ligt het mij gunt, dat heeft hij ook verteld’

Perr Schuurs hoopt dit seizoen de vrijgekomen plek van Matthijs de Ligt bij Ajax in te nemen. De centrumverdediger speelde vorig seizoen slechts één competitiewedstrijd, maar had zaterdag in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (2-0 winst) een basisplaats. "Mijn situatie is nu anders na deze voorbereiding en de wedstrijd van zaterdag", zegt de negentienjarige mandekker tegenover Ajax Life.

Afgelopen jaar had Schuurs in de verdediging concurrentie van De Ligt, die hij nu hoopt op te volgen. "Matthijs heeft me veel succes gewenst. Ik weet dat hij het mij gunt, dat heeft hij ook verteld", aldus de Limburger, die van trainer Erik ten Hag (voorlopig) rugnummer 2 toegewezen heeft gekregen. "Ik mocht bepalen of ik mijn oude rugnummer 27 wilde behouden, maar 2 is een heel mooi nummer om te dragen. Of de eerste elf nu dichterbij voelt? Het is een teken van vertrouwen van de trainer, dat bedoel ik maar. Als ik rugnummer 2 mag dragen, is dat ook een signaal naar mij toe."

Schuurs, die vorig jaar werd overgenomen van Fortuna Sittard, voelt dat hij een ontwikkeling heeft doorgemaakt. "Met zelfvertrouwen kun je een heel eind komen", aldus de Limburger. "Ik ben anders gaan denken om toch gewoon in te dribbelen en daardoor ben ik deze zomer snel toegegroeid naar mijn huidige niveau. Als ik het wel gewoon doe, kom ik tenminste in mijn kwaliteiten. En pas als ik mijn kwaliteiten laat zien, vindt de trainer mij goed genoeg om in het eerste elftal te laten spelen."

Het heeft even geduurd voordat Schuurs de knop om wist te zetten. "Zo’n verandering gaat niet van de ene op de andere dag. Dat gebeurt stap voor stap. Eind vorig seizoen probeerde ik die stap al te zetten en mede daardoor is het deze zomer zo hard gegaan. Het lijkt daardoor nu heel soepeltjes te gaan – zoals ik al zei: met vertrouwen kom je heel ver – maar ik ben weer in mijn eigen spel gegroeid en dat is heel belangrijk."

Als Schuurs moet kiezen tussen de prijzen die hij tot nu toe bij Ajax heeft gewonnen, dan kiest hij de meest recente. "Het kampioenschap is natuurlijk het mooiste wat er is en de beker is ook heel mooi, maar nu heb ik negentig minuten kunnen spelen en daardoor voel ik persoonlijk meer bij de Johan Cruijff Schaal. Het leveren van een bijdrage aan het winnen van een prijs maakt voor mij een wezenlijk verschil. Ik was ook heel blij toen we kampioen werden en dat voelde ik ook wel, maar als je meer minuten maakt, wordt het toch persoonlijker."