Jan-Arie van der Heijden wil weg bij Feyenoord: ‘Ik ken mijn kwaliteiten’

Jan-Arie van der Heijden wil weg bij Feyenoord, zo meldt De Telegraaf zondagavond. De 31-jarige centrumverdediger heeft in deze fase van zijn loopbaan geen trek in een reserverol, die onder nieuwe trainer Jaap Stam dreigt. "Ik ken mijn eigen kwaliteiten en ik denk dat ik daarmee niet op de bank moet zitten. Ook niet bij Feyenoord", zegt de verdediger annex middenvelder.

Van der Heijden heeft in de voorbereiding gemerkt dat hij niet tot de basisspelers behoort onder Stam. "De trainer kiest voor andere spelers", aldus de centrale verdediger, die niet voor onrust wil zorgen. "Dat is zijn goed recht. Ik heb het ook goed naar mijn zin hier. Ik vind dit een prachtige club, ik ga goed om met iedereen in de selectie en ik vind Rotterdam een fijne stad. Maar ik voel dat Feyenoord geen vertrouwen uitstraalt naar mij voor de toekomst."

In de oefenwedstrijd tegen Southampton (1-3 verlies) begon Van der Heijden andermaal op de bank. Na het uitvallen van Sven van Beek kreeg de routinier in de veertigste minuut alsnog minuten. "Ik ben duidelijk geen eerste keus nu. Dat ben ik jarenlang wel geweest. Ik kies dan liever voor een nieuw avontuur. Dan moet je een keuze maken en samen tot een oplossing komen."

Het contract van Van der Heijden in de Kuip loopt na dit seizoen af. De Nederlander, die in 2015 transfervrij werd overgenomen van Vitesse, rekent erop dat de clubleiding van Feyenoord meewerkt aan zijn vertrek. De linkspoot komt uit de jeugdopleiding van Ajax, maar werd na twee huurperiodes bij Willem II in 2011 verkocht aan Vitesse. In zijn periode bij Feyenoord won de voormalig jeugdinternational de landstitel, twee KNVB-bekers en tweemaal de Johan Cruijff Schaal.