Fransen dromen van komst Hakim Ziyech

Liverpool wilde Franck Ribèry deze zomer bijna een contract aanbieden. Manager Jürgen Klopp vindt zijn selectie in aanvallend opzicht echter breed genoeg en heeft de bij Bayern München vertrokken Fransman daarom niet nodig. (L'Équipe)

Bij Lyon moet de aanvallende middenvelder van Ajax de opvolger worden van Nabil Fékir, die aan Real Betis is verkocht.