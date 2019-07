Ex-Ajacieden doeltreffend bij eenvoudige overwinning op Liverpool

Napoli heeft zondagavond in een oefenwedstrijd moeiteloos afgerekend met Liverpool. I Partenopei kenden geen problemen met de duidelijk zoekende Engelsen en wonnen onder aanvoering van enkele voormalig Eredivisiespelers met 3-0. Dries Mertens was goed voor een assist, terwijl ex-Ajacieden Arkadiusz Milik en Amin Younes tot scoren kwamen.

Liverpool experimenteerde opnieuw met Georginio Wijnaldum vanaf de linkerflank, nadat de Oranje-international daar tegen Sporting Portugal (2-2) ook al speelde. Ook ploeggenoot Virgil van Dijk startte in de basis, terwijl Napoli met het aanvalsduo Mertens en Milik ook twee ex-Eredivisiespelers in de startopstelling had.

Een razendsnelle counter van Napoli leidde na zeventien minuten de openingstreffer in. Mertens bereikte met een geslepen pass met buitenkant voet Lorenzo Insigne, die een lange dribbel bekroonde met een onhoudbaar schot in de verre hoek: 1-0. Tien minuten later verdubbelde Milik de Napolitaanse voorsprong, door een voorzet van Insigne binnen te glijden. Vlak voor rust leek Wijnaldum iets terug te doen, maar de ex-PSV'er scoorde vanuit buitenspelpositie.

Zeven minuten na de pauze werd het nog erger voor Liverpool, dat een povere indruk maakte. Younes, die Mertens in de rust vervangen had, zag de bal uit de kluts voor zijn voeten belanden na een poging van Insigne en kon eenvoudig binnen tikken. Er was de ploeg van trainer Jürgen Klopp in het restant van de wedstrijd zichtbaar veel aan gelegen ook iets te laten zien. Een vrije trap van Jordan Henderson was gevaarlijk, maar werd ternauwernood gekeerd door Napoli-doelman Alex Meret.