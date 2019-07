Kovac heeft vertrouwen in deal met Man City: ‘Ik ga ervan uit dat het lukt’

Bayern München telde deze zomer de nodige miljoenen neer voor Lucas Hernández, Benjamin Pavard en Jann-Fiete Arp, maar als het aan Der Rekordmeister ligt blijft het daar niet bij. De Duitse grootmacht is hard op zoek naar een opvolger voor Franck Ribéry en Arjen Robben en Leroy Sané geldt als de droomaanwinst.

Bayern is al geruime tijd bezig met het binnen hengelen van de aanvaller van Manchester City, maar vooralsnog is er geen witte rook te bespeuren in de Allianz Arena. Trainer Niko Kovac heeft desondanks vertrouwen in de goede afloop: “Onze directie is hier toegewijd mee bezig en ik heb er veel vertrouwen in”, laat hij optekenen door de ZDF.

“Ik ga ervan uit dat het gaat lukken. Leroy is een geweldige voetballer, dat heeft hij in Engeland al bewezen en ook met de nationale ploeg.” Kovac’ woorden komen een paar weken na uitspraken van Bayern-voorzitter Uli Hoeness, die de door Manchester City gehanteerde vraagprijs eerder deze zomer nog ‘gestoord’ noemde. De Duitse kampioen lijkt achter de schermen echter contact met zijn Engelse evenknie te hebben gehouden en Sané zou zelf wel oren hebben naar een terugkeer naar de Bundesliga.

Schattingen over de transfersom die the Citizens wensen te incasseren voor de aanvaller lopen uiteen van tachtig tot honderd miljoen euro, waardoor Bayern na de komst van Hernández mogelijk voor de tweede keer deze zomer zijn transferrecord gaat breken. Eerder op de zondag doken overigens ook berichten op over de interesse van Manchester City in Mikel Oyarzabal, die zou worden gezien als de ideale opvolger van Sané.