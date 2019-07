Evra maakt Ferdinand compleet belachelijk; Kashia trots op vetpercentage

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Patrice Evra kreeg zondag weer eens de lachers op zijn hand op Instagram. De Franse verdediger, officieel nog niet afgezwaaid als prof maar al wel enige tijd zonder club, maakte voormalig Manchester United-ploeggenoot Rio Ferdinand namelijk compleet belachelijk, door de oud-stopper te vergelijken met een struisvogel. Dat zorgde in de commentsectie voor grote hilariteit bij onder anderen Didier Drogba, Mario Melchiot en Patrick van Aanholt. Evra en Ferdinand hebben overigens naar het schijnt een goede relatie samen, dus het zal vermoedelijk om een grapje gaan.





Guram Kashia werd deze maand 32, maar de ex-verdediger van Vitesse, tegenwoordig in de Major League Soccer actief voor San Jose Earthquakes, is nog altijd superfit. Kashia gaf afgelopen weekeinde via Instagram een korte fysieke update en heeft naar eigen zeggen een vetpercentage van slechts 8,4 procent.





Het was afgelopen weekend feest bij Anthony Martial thuis. Diens zoontje vierde namelijk zijn eerste verjaardag.





Shane Kluivert is na het vertrek van Xavi Simons naar Paris Saint-Germain het bekendste Nederlandse talent uit de jeugdopleiding van Barcelona. De elfjarige zoon van Patrick Kluivert geniet momenteel nog van zijn vakantie, voordat het nieuwe seizoen begint.





Een fraai jubileum zondag voor Graziano Pellè: de Italiaanse spits is precies zeven jaar samen met zijn partner Viktoria Varga. Daar stond de voormalig Feyenoorder via social media uiteraard even bij stil.





Nick Venema vierde afgelopen weekend een vergelijkbaar jubileum: de spits van FC Utrecht is vijf jaar samen met zijn huidige vriendin.





Voor Georginio Wijnaldum en Liverpool begint het nieuwe Engelse voetbalseizoen komend weekend met een wedstrijd tegen Manchester City in het kader van de Community Shield. The Reds beleggen deze week nog een trainingskamp in het Franse Evian en dus gebruikte Wijnaldum het afgelopen weekend om extra tijd door te brengen met familie.





Arnold Bruggink is een van de gezichten van FOX Sports, maar de analist trad afgelopen weekeinde nog niet op bij Ajax – PSV. Bruggink was immers nog met zijn gezin op rondreis in Noorwegen.





Voor Ángel Di María zit de vakantie er nu ook echt op. De middenvelder van Paris Saint-Germain had langer vrijaf vanwege zijn deelname met Argentinië aan de Copa América en bracht de laatste dagen van zijn vakantie op Ibiza door met onder meer collega-international Marcos Rojo.