Arsenal moet Emirates Cup mede door assist Depay aan Olympique Lyon laten

Olympique Lyon heeft zondag de Emirates Cup gewonnen. Les Gones waren te gast bij Arsenal in het kader van de traditionele seizoensopener van the Gunners, maar de thuisploeg slaagde er niet in om het publiek op de banken te krijgen. Mede dankzij een assist van Memphis Depay hielden de Fransen een 1-2 overwinning over aan het treffen.

Arsenal was in de eerste helft nog wel de gevaarlijkste ploeg en Henrikh Mkhitaryan liet twee aardige mogelijkheden op de openingstreffer liggen. Tien minuten voor de rust zat het de Londenaren wel mee nadat de Armeniër Pierre-Emerick Aubameyang bediende en hij Anthony Lopes met een volley kansloos liet.

In de tweede helft werd er stevig door gewisseld en een ruime twintig minuten voor tijd stelde Depay Moussa Dembélé in staat om de gelijkmaker aan te tekenen. De Oranje-international brak op links door waarna zijn voorzet werd binnengekopt door zijn ploeggenoot. Dani Ceballos en Gabriel Martinelli maakten vervolgens hun opwachting bij Arsenal en laatstgenoemde scoorde niet lang na zijn entree uit buitenspelpositie.

Een minuut later was het aan de overkant wel raak toen Dembélé werd weggestuurd door Houssem Aouar en hij zijn tweede van de wedstrijd beheerst langs Bernd Leno schoof. In de slotfase kwam ook Kenny Tete nog binnen de lijnen namens de bezoekers, die in de komende dagen ook nog tegen Liverpool en Bournemouth oefenen. Voor Arsenal staan nog vriendschappelijke wedstrijden tegen Angers SCO en Barcelona op het programma, voordat op 11 augustus het Premier League-seizoen begint met een bezoek aan Newcastle United.