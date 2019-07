‘Man City wil transferclausule van 75 miljoen lichten na vertrek Sané’

Leroy Sané wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar Bayern München en volgens AS heeft Manchester City zich inmiddels neergelegd bij een vertrek van de aanvaller. De kampioen van Engeland heeft zelfs al een vervanger op het oog, aangezien Mikel Oyarzabal volgens de Spaanse sportkrant zal worden opgepikt bij Real Sociedad wanneer Sané vertrokken is.

AS meldt zondagmiddag dat Manchester City al contact opgenomen heeft met de entourage van Oyarzabal om hem een contractaanbieding voor te leggen. Als de 22-jarige linksbuiten hiermee instemt, zal zijn club vervolgens op de hoogte gebracht worden van het feit dat the Citizens bereid zijn om zijn transferclausule van 75 miljoen euro in werking te stellen.

Oyarzabal ligt nog tot medio 2024 vast in Baskenland en Sociedad wil hem eigenlijk niet laten gaan. De club staat echter machteloos als de aanvaller zelf akkoord gaat met een verhuizing naar Manchester en City daarop de in zijn verbintenis opgenomen ontsnappingsclausule besluit te lichten.

De vleugelaanvaller genoot zijn opleiding in San Sebastián en is bij zijn club uitgegroeid tot publiekslieveling en een belangrijke speler. Oyarzabal was in de afgelopen twee jaargangen goed voor in totaal 25 doelpunten in LaLiga en speelde onlangs ook zijn eerste officiële interland voor Spanje. Nadat hij in mei 2016 al eens was gedebuteerd in een oefenwedstrijd tegen Bosnië, kwam hij in juni als invaller binnen de lijnen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden.