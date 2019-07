Heracles Almelo boekt knappe overwinning op Bosz’ Bayer Leverkusen

Heracles Almelo heeft zondagmiddag indruk gemaakt met een overwinning op het Bayer Leverkusen van Peter Bosz. De Twentenaren waren op het trainingscomplex van de tegenstander met 3-4 te sterk voor de Duitse subtopper, die met een mix van basisspelers en reserves aan het treffen met de Heraclieden begon.

De bezoekers kwamen na iets meer dan tien minuten spelen op voorsprong toen Cyriel Dessers Silvester van der Water bediende en laatstgenoemde kon afronden. Leon Bailey was daarna dicht bij de gelijkmaker, maar hij zag zijn poging op de paal eindigen. Aan de overkant was het vlak voor rust opnieuw raak toen Mauro Júnior met een schot in de verre hoek de 0-2 op het scorebord zette.

Na de onderbreking poetsten Paulinho en Bailey binnen een paar minuten de achterstand weg. Heracles liet zich hierdoor echter niet overdonderen en via Dessers werd een nieuwe voorsprong gepakt. In de slotfase liep de ploeg van trainer Frank Wormuth dankzij Adrian Szöke zelfs nog uit naar 2-4, voordat Lucas Alario vanaf de strafschopstip voor een 3-4 eindstand zorgde.

Het treffen met die Werkself was voor Heracles de laatste wedstrijd van de voorbereiding. SC Heerenveen is volgend weekend de eerste tegenstander van het Eredivisie-seizoen. Leverkusen speelt zondag om 17.00 nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Vitesse. De ploeg van Bosz heeft op 10 augustus pas zijn eerste officiële wedstrijd op het programma staan, als er in het kader van de DFB-Pokal wordt gespeeld tegen Alemannia Aachen.