Dramatische middag voor Sven van Beek in tegenvallende generale

Feyenoord heeft zondagmiddag in de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding met 1-3 verloren van Southampton. Orkun Kökçü was in de eerste helft verantwoordelijk voor het enige Rotterdamse doelpunt. Sven van Beek beleefde een dramatische middag in De Kuip, want de centrale verdediger ging in de fout bij de openingstreffer van the Saints en viel al voor rust uit met een voetblessure. Het was de derde nederlaag in de voorbereiding, na eerdere verliesbeurten tegen Red Bull Salzburg (3-1) en Panathinaikos (0-3).

Er waren in de eerste helft meer zorgen voor trainer Jaap Stam, want Sam Larsson viel na een ongelukkige botsing al in de beginfase geblesseerd uit. Kort daarna kwam Feyenoord, met aanwinst Leroy Fer aan de rechterkant van het middenveld, op achterstand. Van Beek treuzelde in de zesde minuut in zijn eigen strafschopgebied, waarna Che Adams hem de bal ontfutselde en vervolgens doelman Kenneth Vermeer kansloos liet.

Vermeer redde vervolgens bekwaam op een inzet van Nathan Redmond, waardoor het weifelend begonnen Feyenoord in de wedstrijd bleef. Het elftal van Stam kreeg ook kansen, maar Dylan Vente, de vervanger van de geblesseerde Nicolai Jørgensen, liet een goede mogelijkheid onbenut. Vente stond daarna wel aan de basis van de gelijkmaker, die uiteindelijk op naam kwam van Kökçü. De Rotterdamse euforie was echter van korte duur, want ex-VVV'er Maya Yoshida bracht Southampton uit de kluts weer op voorsprong.

De bezoekers uit Engeland begonnen met tien nieuwe spelers aan de tweede helft. Feyenoord ging na rust nadrukkelijk op jacht naar de gelijkmaker. Steven Berghuis testte de vuisten van doelman Alex McCarthy en zag even later een schot voorbij het doel van Southampton vliegen. De voor Larsson ingevallen Luis Sinisterra liet zich ook gelden in aanvallend opzicht. Liam Kelly loste de moegestreden Fer af en korte tijd later moest Kökçü plaatsmaken voor Luciano Narsingh.

Berghuis bleef het proberen namens Feyenoord, maar een vrije trap kon McCarthy niet verontrusten. Wouter Burger kreeg in de slotfase de grootste mogelijkheid op de gelijkmaker, maar zijn schot van dichtbij verdween via de ingevallen Naoufal Bannis net naast het doel van Southampton. De thuisploeg zag de achterstand in de slotfase zelfs nog oplopen tot 1-3, door een treffer van Sofiane Boufal. Een slechte generale dus voor Feyenoord, een week voor de eerste wedstrijd in de Eredivisie tegen promovendus Sparta Rotterdam.