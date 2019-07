Kompany en scorende Vlap debuteren met nederlaag bij Anderlecht

Vincent Kompany is zijn dienstverband als speler/trainer van Anderlecht zondagmiddag in mineur begonnen. De Belgische grootmacht kwam dankzij een doelpunt van de eveneens debuterende Michel Vlap nog wel op een vroege voorsprong tegen KV Oostende, maar slaagde er niet in om deze marge vast te houden. De nummer veertien van het afgelopen seizoen in de Pro League kwam alweer snel langszij en maakte in de tweede helft ook nog de 1-2.

Kompany gaf zichzelf zijn eerste basisplaats bij Anderlecht in 13,5 jaar tijd, terwijl Vlap ook mocht beginnen op het middenveld. Dat gold niet voor landgenoot Philippe Sandler, die de start van de wedstrijd samen met medenieuwkomer Samir Nasri vanaf de bank moest aanschouwen. Zij zagen hoe Anderlecht na een wat onwennige openingsfase op voorsprong kwam via Vlap, die de bal na een afgeslagen corner in de voeten kreeg en het leer daarna fraai in de verre hoek krulde.

De van sc Heerenveen overgenomen middenvelder dacht een paar minuten later zelfs voor zijn tweede van de middag te tekenen, maar bleek uiteindelijk vanuit buitenspelpositie raak geschoten te hebben. Oostende liet zich daarna ook in aanvallend opzicht zien en zes minuten na de openingstreffer zette voormalig Anderlecht-middenvelder Ronald Vargas de gelijkmaker op het scorebord.

Het merendeel van het balbezit was in het restant van de eerste helft voor de thuisploeg, maar Anderlecht slaagde er niet in dat verschil ook in doelpunten uit te drukken. Paars-wit kwam ook in de tweede helft nauwelijks door de vijandelijke defensie heen en daar veranderde het inbrengen van Nasri met nog een halfuur te gaan weinig in. Een kwartier voor tijd ging het zelfs helemaal mis voor Anderlecht toen een steekbal van Indy Boonen bij Fashion Sakala terechtkwam en hij de winnende treffer binnen schoof.