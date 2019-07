Jaap Stam geeft ‘persona non grata’ hoop: ‘Hij is gewoon een selectiespeler’

Renato Tapia wil zijn tot medio 2020 lopende contract bij Feyenoord uitdienen, maar de clubleiding ziet liever dat de Peruviaanse middenvelder op korte termijn uit De Kuip vertrekt. Jaap Stam laat zondagmiddag voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen Southampton echter weten dat Tapia zich maandag gewoon weer op de training meldt en dat een verdere samenwerking wat hem betreft tot de mogelijkheden behoort.

“We hebben morgen een gesprek en dan gaan we gewoon verder. Als je kijkt naar de groep die wij hebben en de jongens die nog niet helemaal fit zijn, kunnen wij elke speler gebruiken. Uiteindelijk is hij gewoon een selectiespeler en sta ik er op deze manier in. Als hij terugkomt van vakantie, sluit hij gewoon aan”, aldus Stam tegenover FOX Sports.

Technisch directeur Sjaak Troost was een week geleden op de Open Dag van Feyenoord duidelijk in zijn mening over Tapia. “Vorig seizoen hebben we hem al duidelijk proberen te maken dat er geen toekomst is bij Feyenoord. Toen was er geen club, toen is hij naar Willem II gegaan. Nu heeft hij de Copa América gespeeld en hebben clubs zich gemeld. Allemaal positief natuurlijk, maar nu wil hij niet”, zei de bestuurder tegen RTV Rijnmond. “Ik laat me niet in de maling nemen door Tapia, dat pik ik niet. Hij moet gewoon meewerken aan een transfer. Anders gaan we kijken of er andere mogelijkheden zijn.”

Zaakwaarnemer Carlos Gonzáles liet tegenover Pulso Sports weer een heel ander geluid horen. “Ons plan blijft zoals het was: Renato blijft bij Feyenoord”, aldus de belangenbehartiger, die al heeft gesproken met de Feyenoord-leiding over de kwestie-Tapia. De 24-jarige middenvelder kwam in 2016 bij Feyenoord terecht, al bleef een definitieve doorbraak uit. Afgelopen seizoen werd de Zuid-Amerikaan uitgeleend aan Willem II, waarmee Tapia de finale van de TOTO KNVB Beker bereikte.