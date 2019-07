‘Real Madrid trekt stekker uit deal en laat Gareth Bale niet gaan’

Real Madrid laat Gareth Bale niet naar Jiangsu Suning vertrekken, zo weet de BBC zondagmiddag te melden. Trainer Zinédine Zidane liet eerder nog weten dat een tussentijds vertrek van Bale het beste zou zijn voor beide partijen, maar het lijkt er nu toch op dat de Welshman aan de Koninklijke verbonden blijft. Zijn contract in de Spaanse hoofdstad loopt nog drie seizoenen door.

Marca meldde vrijdag dat de transfer van Bale naar de Chinese club bijna in kannen en kruiken was en dat de middenvelder annex aanvaller in China een driejarig contract ter waarde van 66 miljoen euro zou gaan ondertekenen. Jiangsu Suning zette dezelfde dag zijn ambities kracht bij door João Miranda over te nemen van Internazionale.

Bale wordt al langer genoemd bij Jiangsu Suning, want Sina Sports wist afgelopen week te melden dat Real een bod van 22 miljoen euro op de international van Wales van tafel had geveegd. Marca bracht Bale in verband met Shanghai Shenhua, dat naar verluidt een jaarsalaris van 25 miljoen euro zou hebben gereserveerd. Tot een definitieve overstap kwam het echter niet. Daarnaast werd hij gelinkt aan zijn oude werkgever Tottenham Hotspur.

De relatie tussen Zidane en Bale bereikte een dieptepunt rondom de wedstrijd tegen Bayern München in de International Champions Cup van vorige week zondag. Bale bleef de gehele wedstrijd op de bank zitten en Zidane liet na afloop aan duidelijkheid niets te wensen over in de Spaanse media. “Ik hoop dat het snel wordt afgerond”, verwees de Real-trainer naar een mogelijk vertrek van zijn speler, die in 2013 voor circa honderd miljoen euro werd overgenomen van the Spurs maar in Madrid nooit uitgroeide tot publiekslieveling.