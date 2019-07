‘Het zal toch niet dat een Amerikaan tegen Stam zegt wie er moet spelen?'

Pascal Bosschaart heeft zo zijn bedenkingen bij het plan van een investeerdersgroep uit de Verenigde Staten om op korte termijn bij Feyenoord in te stappen. De oud-middenvelder, die tussen 2004 en 2006 in De Kuip actief was, denkt dat er in Rotterdam en omstreken voldoende investeerders zijn om Feyenoord te helpen in financieel opzicht.

“Ik vind het heel lastig als je als club zijnde jezelf uit handen geeft”, verklaart Bosschaart voorafgaand aan de oefenwedstrijd van Feyenoord tegen Southampton tegenover FOX Sports. “Feyenoord is een club van het volk en dat wordt dan dadelijk aan iemand anders gegeven. Dat zou ik lastig vinden. Misschien zijn de Amerikaanse investeerders een laatste redmiddel, maar ik denk dat er in Rotterdam voldoende investeerders zijn die op willen staan.”

Stadionspeaker Peter Houtman is iets positiever over de geruchten omtrent de Amerikaanse investeerdersgroep. “Zolang het Feyenoord maar ten goede komt”, benadrukt de oud-aanvaller. “Je praat natuurlijk niet over kleine bedragen als je echt mee wil doen. Wat is tegenwoordig honderd miljoen euro in het voetbal als je het over topaankopen hebt? Als zij een meerwaarde zijn voor Feyenoord zonder dat je al teveel uit handen geeft... Ik hoop dat het ten goede komt van de club.”

“Laat mensen een beetje meedenken als je daardoor een goede investering kan krijgen”, stelt oud-speler Ben Wijnstekers. “Die mensen zullen heus niet tegen Jaap Stam zeggen: ‘Je moet die of die voorstopper opstellen’. Het zal toch niet zo zijn dat een meneer uit Amerika gaat zeggen tegen Stam wie er moet spelen? Als je bij wil blijven, zonder dat je je identiteit verliest, is het alleen maar goed voor Feyenoord.”