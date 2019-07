Feyenoord start zonder aanwinsten Narsingh en Kelly tegen Southampton

Feyenoord neemt het zondagmiddag om 14.30 uur in eigen huis op tegen Southampton. Een week voor de aftrap van het nieuwe Eredivisie-seizoen begint het elftal van trainer Jaap Stam vorm te krijgen. Aanwinsten Luciano Narsingh en Liam Kelly moeten tegen de tegenstander uit de Premier League nog genoegen nemen met een plek op de bank.

Leroy Fer, die onlangs definitief terugkeerde bij de Rotterdammers nadat hij met succes een proefperiode doorstond, heeft een basisplaats. Hij moet voor ervaring zorgen op het jonge middenveld, dat verder bestaat uit Wouter Burger en Orkun Kökcü. Bij afwezigheid van de geblesseerde Nicolai Jörgensen staat Dylan Vente in de punt van de aanval. Jens Toornstra is er door een blessure niet bij tegen the Saints.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; St Juste, Botteghin, Van Beek, Haps; Fer, Kökcü, Burger; Berghuis, Vente, Larsson.