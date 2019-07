‘Stuurloos schip’ Feyenoord ligt mijlenver achter: ‘Noodzaak? Ik denk het wel’

Feyenoord oefent zondagmiddag nog tegen Southampton alvorens de ploeg van trainer Jaap Stam volgende week het Eredivisie-seizoen begint tegen Sparta Rotterdam. Mario Been verwacht dat er nog wel wat op de transfermarkt gaat gebeuren de komende tijd. "Ik verwacht nog wel dat Steven Berghuis De Kuip gaat verlaten", zegt de ex-trainer van Feyenoord.

"Dat zou natuurlijk doodzonde zijn, omdat hij nog wel dé smaakmaker bij Feyenoord is", vervolgt Been, die stelt dat de Rotterdammers geen kampioen gaan worden komend seizoen, in gesprek met FOX Sports. "Dit Feyenoord gaat Ajax of PSV niet het vuur na aan de schenen leggen." Been beseft dat het achter de schermen bij Feyenoord onrustig is.

De oefenmeester spreekt van 'een stuurloos schip'. "Je algemeen directeur stopt ermee (Jan de Jong, red.). Je technisch directeur stopt ermee (Martin van Geel, red.). Dan moeten mensen het roer overnemen. Dat hebben ze gedaan door middel van Sjaak Troost. Geen onbekende hier, dus op korte termijn is dat een uitstekende oplossing."

Been hoopt wel dat er een plan ligt. "Dat ze weten waar ze naartoe willen. Deze club is veel te groot om te bungelen op de derde of vierde plaats. Ik heb ook gelezen over investeerders. Ik denk dat dat geen slechte zaak is. Als je in het Europese voetbal kijkt: de grootmachten zijn op dit moment allemaal een klein beetje in beheer van grote mensen met heel veel centjes."

"Dat is de enige manier, met geld, om weer te komen waar Feyenoord hoort. Overnemen vind ik een abrupt woord, maar ik hoop wel dat Feyenoord dan zijn eigen identiteit houdt. Ik geloof ook dat dat de bedoeling is. Is het noodzaak? Ik denk het wel. We weten hoe Feyenoord er financieel bijstaat. Mijlenver achter op Ajax en PSV. Daarom is het ook een groot vraagteken hoe dit seizoen gaat verlopen."