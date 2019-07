‘Dat ik ineens acht miljoen waard ben, is bizar, kan het niet verklaren’

Anderlecht speelt zondagmiddag tegen KV Oostende de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. De club van speler/trainer Vincent Kompany heeft sinds deze zomer Michel Vlap onder contract staan. De aanvallende middenvelder, voor circa acht miljoen euro overgekomen van sc Heerenveen, hoopt vaak te kunnen scoren voor Anderlecht dit seizoen.

"Anderlecht beantwoordt perfect aan wat ik voor ogen had", zegt Vlap, geciteerd door De Morgen. "Ik wilde een aantrekkelijke rol voor mezelf. De club moest echt een project voor me hebben. Voor mijn familie mocht het niet te ver zijn. Ik wilde meedoen voor de prijzen. En vooral: de club moest voor attractief en mooi voetbal staan."

Vlap beaamt dat hij afgelopen zomer het middelpunt was van een transfersoap. "Heel lastig. Ik zat op een achtbaan waarvan ik niet wist of er een einde aan zou komen. Wat ik vooral moeilijk vond, was dat anderen in jouw plaats beslissen terwijl ik normaal graag controle behoud", aldus de 22-jarige spelmaker, die enigszins baalde van de opstelling van Heerenveen.

"Toen ik hoorde dat Heerenveen tien miljoen wilde, dacht ik: ze zijn zot. Dat ik ineens acht miljoen waard ben, is bizar. Ik kan het niet verklaren. Als je ziet waar ik vandaan kom, is het wel prachtig natuurlijk”, stelt Vlap, die net als bij Heerenveen vaak wil scoren voor Anderlecht. “Een ex-trainer zei me eens dat je geil moet zijn voor de goal. Ik ben behoorlijk geil op dat vlak. Als wij in de aanval zijn, zorg ik dat ik in de box ben. Je móét er zijn. Wel, ik ben er vaak.”