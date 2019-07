Verbaasde Klopp wijst naar vier clubs: ‘Sorry, wij moeten rekeningen betalen’

Liverpool heeft zich deze zomer alleen nog maar versterkt met Sepp van den Berg, terwijl andere Europese grootmachten vele miljoenen euro’s hebben gespendeerd de afgelopen tijd. Jürgen Klopp benadrukt echter dat hij niet jaloers is op de koopkracht van de Europese concurrenten. “Dit jaar betekent niet het einde van Liverpool”, aldus de manager van Liverpool.

“Volgend jaar is er weer een transferwindow. En deze ploeg is gewoon erg goed, we hebben al veel erin geïnvesteerd. Nu moeten we ermee aan de slag”, vervolgt de Duitser, geciteerd door diverse Engelse media. “Ik kan weinig kwijt over wat andere clubs doen. Ik weet niet hoe ze het doen. Wij moeten rekeningen betalen. Sorry. Iedereen moet rekeningen betalen, wij ook.”

“We hebben al geld geïnvesteerd in dit team, maar nu lijkt het alsof we dat niet hebben gedaan", stelt Klopp. "Maar we leven niet in een fantasiewereld waar je gewoon krijgt wat je wilt. Dat kan je niet constant doen. Het lijkt erop dat vier clubs in de wereld dat wel constant doen: Real Madrid, Barcelona, Manchester City en Paris Saint-Germain.”

“Wat zij nodig hebben, halen ze. Je kan het niet met elkaar vergelijken. Dat is de situatie. Het is geen kritiek. Ik begrijp dat mensen het zo willen zien. Dat ik jaloers ben of iets dergelijks, maar dat ben ik helemaal niet. Er is geen garantie dat we niet gelijkspelen tegen Leicester City als we vijf aankopen hebben gedaan. Er zullen bij ons middelmatige wedstrijden voorkomen, maar dat betekent niet dat we andere spelers nodig hebben. Het betekent alleen dat we een team moeten smeden die op die dag er klaar voor is.”