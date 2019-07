UOL Esporte: ‘Wanhopige’ Daniel Alves wacht bewust op Barcelona

Daniel Alves zit zonder club, maar de 36-jarige verdediger uit Brazilië denkt nog niet aan stoppen. In de zoektocht naar een nieuwe werkgever wendde hij zich zaterdag tot Instagram. “Ik ben op zoek naar een baan. Bij wie moet ik mijn CV inleveren? Laat mij weten of je tijd hebt om het te lezen!”, voegde de Braziliaan gekscherend toe.

Volgens UOL Esporte heeft Alves er in werkelijkheid zelf voor gekozen om eind juli nog zonder club te zitten. Het Braziliaanse medium verzekert dat hij in juli per se transfervrij wilde blijven omdat het zijn prioriteit is om bij Barcelona terug te keren. Alves bood zich eerder deze maand bij voorzitter Josep Maria Bartomeu aan, maar de technische afdeling van de Catalanen gaf aan dat hij momenteel geen optie was.

Alves denkt naar verluidt hoe dan ook dat Barcelona uiteindelijk toch overstag zal gaan. De ervaren verdediger weet dat clubs meestal in de eerste week van augustus de selecties grotendeels completeren en verwacht dat Neymar uiteindelijk ook in het Camp Nou zal terugkeren. De aanvaller van Paris Saint-Germain wordt al geruime tijd met een rentree bij Barcelona in verband gebracht, maar op dit moment lijkt een dergelijke transfer niet reëel.

Alves verwacht dat Nélson Semedo als wisselgeld in een eventuele transfer van Neymar zal worden betrokken. Barcelona weigerde deze zomer biedingen van Paris Saint-Germain en Atlético Madrid op de Portugees international, die als intransferible wordt beschouwd. Mogelijk gaat Barcelona alsnog overstag als Semedo een transfer van Neymar naar het Camp Nou kan maken of breken. In dat geval zou Alves mogelijk als opvolger van Semedo kunnen worden aangetrokken.

De afgelopen drie seizoenen verdedigde Alves de clubkleuren van PSG, maar hij besloot de Parijse club achter zich te laten. Hij ging vervolgens de Copa América in als aanvoerder van Brazilië en pakte de titel. Daarmee vulde de rechtsback zijn overvolle prijzenkast met nog een trofee: liefst 41 prijzen.