Sky Sports: Marcel Brands en Juventus aan de onderhandelingstafel

Everton en Juventus praten momenteel over een transfer van Moise Kean naar Goodison Park, zo verzekeren Sky Sports en diverse Italiaanse media zaterdagavond. Volgens de laatste berichten zou director of football Marcel Brands met collega Fabio Paratici in gesprek zijn wat betreft een eventuele overstap van de negentienjarige aanvaller. Juventus heeft één nadrukkelijke eis.

Juventus wil per se een terugkoopclausule in de overeenkomst opnemen, zo klinkt het. De Italiaanse club lijkt voorlopig nog geen afscheid te kunnen nemen van Gonzalo Higuain, die een overstap naar AS Roma afwees, en Mario Mandzukic, waardoor de de kans groter is geworden dat Kean de gelederen van Juventus gaat verlaten. De Turijnse club wil dat Kean ook komend seizoen veel speeltijd krijgt, waar dan ook.

Kean was afgelopen seizoen een van de sensaties in Italië. Hij kwam tot zeven goals in zeventien Serie A-duels en was daarnaast goed voor twee doelpunten in drie A-interlands voor Italië. Clubs als Arsenal, Borussia Dortmund, Fiorentina, Ajax, Barcelona en Wolverhampton Wanderers warden aan de Italiaan gelinkt, maar Everton had naar verluidt van begin af aan de beste papieren.

Juventus zou een vraagprijs van veertig miljoen euro hanteren én een terugkoopclausule. Everton zou bereid zijn om meer te betalen als Juventus deze clausule wil schrappen, maar de media in Italië geven Brands geen schijn van kans. Everton verkocht Ademola Lookman afgelopen week aan RB Leipzig en wil zich derhalve spoedig met een spits versterken.