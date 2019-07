Ajacied spreekt van ‘aardig’ debuut: ‘Ten Hag vond dat ik het goed heb gedaan’

Sergiño Dest hield zich zaterdagavond goed staande bij zijn officiële debuut voor Ajax. De achttienjarige belofte kreeg in de Johan Cruijff Schaal-wedstrijd tegen PSV (2-0 zege) op de linksbackpositie het vertrouwen van Erik ten Hag en speelde prima. Dest kijkt na afloop overwegen tevreden terug op zijn debuut en ontving naar eigen zeggen reeds een complimentje van Ten Hag.

"Ik vond het aardig gaan, al had ik vooral verdedigend gezien een paar foutjes. Dat zijn leermomenten”, vertelt de jeugdinternational van de Verenigde Staten voor de camera van Ajax TV. Dest heeft genoten van de sfeer in de Johan Cruijff ArenA. “Dit is je droom. Het stadion, het publiek: echt fantastisch. Je voelt je gelijk thuis en ik vind het mooi om hier te spelen."

Dest kon rekenen op een basisplaats, doordat Nicolás Tagliafico na zijn deelname met Argentinië aan de Copa América nog niet fit genoeg was om te starten. De jongeling, die in de tweede helft nog de buitenkant van de paal raakte na een knappe individuele actie, hoopt de goede lijn nu door te trekken. "Het was een perfect debuut geweest als ik had gescoord, maar de trainer vond dat ik het goed heb gedaan. In het laatst van de wedstrijd moest ik wel niet te veel naar voren gaan."

Voor de wedstrijd tussen Ajax en PSV had analist Ronald de Boer bij FOX Sports nog aangegeven dat Dest in defensief opzicht 'betrouwbaarder' moest worden. "Hij is een geweldige speler, maar vaak toch wel onbetrouwbaar. Hij moet betrouwbaarder worden, zeker in verdedigend opzicht. Hij schroomt niet om een actie te maken. Daardoor is het soms wel wat link achterin", zei de oud-middenvelder, die Dest leerde kennen in de jeugdopleiding van Ajax.