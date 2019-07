PSV ontvangt mogelijk binnenkort miljoenen: ‘Er is contact en interesse’

Bologna heeft interesse in Jorrit Hendrix, maar de middenvelder van PSV wil er niet al te veel over kwijt. Na de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal gaf Hendrix in ieder geval aan dat de belangstelling van de Serie A-club op waarheid berust. "Ik kan er op dit moment weinig over zeggen. Er is contact en interesse.”

Hendrix, 24 jaar, zat afgelopen week in het eerste duel met FC Basel op de bank. De middenvelder verscheen zaterdagavond aan het startsignaal van de toper tegen Ajax. Hij weet niet of het zijn laatste duel voor PSV was. "Ik ga daar verder niks over zeggen. Als het zover is en het komt zo dan is het zo, maar op dit moment ben ik speler van PSV”, benadrukte Hendrix in gesprek met FOX Sports.

“Maar het zou een optie kunnen zijn. Op dit moment ben ik nog speler van PSV en zal ik alles geven voor PSV. We zullen zien.” Voorlopig zou er alleen sprake zijn van oriënterende belangstelling van Bologna voor de middenvelder. Van een officieel bod van de nummer tien van afgelopen seizoen zou geen sprake zijn.

Hendrix, bezig aan zijn zestiende seizoen bij PSV, zou in de optiek van Bologna circa zeven miljoen euro waard zijn. Of dat genoeg is om instemming van PSV te krijgen, is de vraag. Bologna versterkte zich al met Stefano Denswil en Jerdy Schouten, terwijl het vorig jaar Mitchell Dijks al onder contract nam.

In gesprek met Voetbal International ging Hendrix toch wat dieper in op een eventuele transfer naar de Serie A. "Ik zit hier natuurlijk al heel lang en Italië heeft natuurlijk een heel mooie competitie. Het zou zeker een mooie stap kunnen zijn, maar zover is het nog niet. Als je speelt, ben je professioneel en speel je gewoon. Je doet het voor een mooie club. Ook al heb je in je achterhoofd dat je misschien weggaat."