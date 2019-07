Kenneth Perez heeft slecht nieuws voor Ziyech en wijst op beperking

Hakim Ziyech gaf zaterdagavond na afloop van de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV (2-0) andermaal toe Ajax deze zomer alleen te willen verruilen voor een aanzienlijk sterkere club. De middenvelder stond in de belangstelling van Sevilla, maar vindt de Spaanse club 'qua niveau soortgelijk aan Ajax' en wil alleen vertrekken als 'alles klopt'. Kenneth Perez denkt dat Ziyech te hoog inzet.

De Deense analist filosofeert bij FOX Sports over de clubs waar Ziyech Ajax wel voor zou willen verlaten. "Het zal hem volgens mij niet om de competitie gaan. Je kunt wel zeggen dat Sevilla van vergelijkbaar niveau is als Ajax, maar de competitie is natuurlijk veel beter en sterker dan de Eredivisie. Dan heb je dus een handjevol clubs dat overblijft, de allergrootste clubs, en ik vrees voor hem dat die clubs niet gaan komen", aldus de oud-middenvelder.

Perez wijst op het voor Ziyech en Marokko teleurstellend verlopen WK vorig jaar en ook de teleurstellend verlopen Afrika Cup dit jaar. "Hij heeft vorig seizoen wel heel goed gespeeld in de Champions League", vervolgt de analist. "Maar ik denk dat hij in heel veel wedstrijden heel veel balverlies geleden heeft. Bij de clubs waar hij naartoe wil, zie ik geen speler die zoveel balverlies lijdt als hij. Dat zou een reden kunnen zijn waarom nog niemand heeft toegehapt. Ik denk dat er betere spelers zijn voor die clubs dan Hakim Ziyech."

Perez vindt tot slot wel dat Ziyech zich 'enorm heeft verbeterd' in het meeverdedigen. "Ik zou hem er als topclub wel graag bij hebben", vult collega-analist Ronald de Boer aan. "Dat betekent niet dat hij ook gaat spelen, maar ik vind het wel een speler met exceptionele kwaliteiten. Kwaliteiten die je niet veel ziet op de velden, dus ik zou het risico wel willen nemen."