Harde woorden bij PSV na verlies in Amsterdam: ‘We waren schijterig’

Pablo Rosario is hard in zijn oordeel na de wedstrijd die PSV zaterdagavond met 2-0 verloor van Ajax in het kader van de Johan Cruijff Schaal. De middenvelder en aanvoerder van de Eindhovenaren constateert direct na afloop van het duel in de Johan Cruijff ArenA dat PSV niet durfde te voetballen.

"Het was niet goed genoeg; aan de bal niet en ook in de duels niet. Daardoor verliezen we vandaag. We waren schijterig, schijterig aan de bal", zo vertelt Rosario voor de camera van FOX Sports. Doelpunten van Kapser Dolberg en Daley Blind maakten uiteindelijk het verschil tussen Ajax en PSV.

De treffer van Dolberg viel al na 35 seconden. Volgens Rosario kan PSV het zichzelf verwijten dat het al zo vroeg in de wedstrijd achter de feiten aanliep. "Zo vroeg in de wedstrijd een tegengoal, dat mag niet. Daar kwamen we er niet lekker meer in, al stond het na de drinkpauze iets beter. In de tweede helft was het nog wat beter, maar uiteindelijk niet goed genoeg."

Jorrit Hendrix flirtte in de eerste helft helft namens PSV met een tweede gele kaart. "'Koppie erbij houden' zei ik", vertelt Rosario daarover. "Je wil met elf man op het veld blijven staan. Maar het was gewoon niet goed genoeg."