‘Kale’ Erik ten Hag: ‘Hij is een moordenaar, hij brengt grinta mee’

Ajax veroverde zaterdagavond de Johan Cruijff Schaal. De regerend landskampioen én bekerwinnaar versloeg PSV in Amsterdam met 2-0. Kasper Dolberg opende al na 36 seconden de score. Daley Blind verdubbelde de voorsprong in de 53e minuut met een fraai schot: 2-0. Erik ten Hag gaf na afloop aan ‘heel tevreden’ te zijn.

“We gingen voor een prijs, maar ik ben vooral ook tevreden over hoe wij hebben gespeeld”, vertelde Ten Hag in gesprek met FOX Sports. De oefenmeester van Ajax was bijvoorbeeld lovend over Perr Schuurs. De verdediger ontwikkelt zich stormachtig, zo stelde Ten Hag. “Niet alleen de afgelopen twee, drie maanden, maar al een lange tijd. We hebben veel in hem geïnvesteerd.”

"En hij ook in zichzelf. Het gaat om het fysieke, het tactische en het mentale. Zijn spel aan de bal was al goed, maar gaat nu in een hoger tempo." Lisandro Martinez kreeg ook complimenten van Ten Hag. "Martinez is een moordenaar, maar hij doet wel alles vanuit de controle. Hij brengt grinta mee.” Hans Kraay jr. vroeg Ten Hag wat Mark van Bommel in de rust tegen hem had gezegd. “Ik weet het niet, hij had wat toevoegingen. Daar ben ik onverstoorbaar onder.” Kraay jr.: ‘Hij noemde jou kale’. Ten Hag: “En ik zei krullenbol.”

De eerste prijs van het seizoen was enigszins gedevalueerd omdat beide teams enkele toonaangevende spelers rust gaven. PSV deed dat met het oog op de uitwedstrijd van komende dinsdag in de tweede voorronde van de Champions League tegen FC Basel. Ajax hield rekening met spelers die eerder deze zomer op de Afrika Cup of de Copa América speelden.

Ajax veroverde de Johan Cruijff Schaal voor de negende keer. De ploeg won de Supercup, die sinds 1996 de Johan Cruijff Schaal heeft, eerder in 1993, 1994, 1995, 2002, 2005, 2006, 2007 en 2013. Dat is nog altijd tweemaal minder dan dat PSV de eerste prijs van het seizoen mee naar Eindhoven nam.