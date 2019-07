Valentijn Driessen constateert: 'Hij was een uur lang de beste PSV'er'

Ajax deelde zaterdagmiddag in strijd om de Johan Cruijff Schaal een eerste tik uit aan PSV. De landskampioen en bekerhouder won in de eigen Johan Cruijff ArenA met 2-0 van de nummer van het vorige seizoen. Valentijn Driessen constateert dat het gat tussen Ajax en PSV deze zomer niet veel kleiner is geworden.

Ofschoon Ajax deze zomer afscheid moest nemen van dragende krachten als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, vindt Driessen dat het team van trainer Erik ten Hag nog altijd geldt als de kloppen ploeg van Nederland. De verslaggever van De Telegraaf wijst daarbij op het verschil in transferuitgaves deze zomer. "PSV blijft een straatlengte achter op Ajax en dat is niet zo vreemd. Waar Ten Hag deze zomer 56,7 miljoen euro mocht spenderen, daar blijft PSV steken op 24 miljoen", zei Driessen nog tijdens de wedstrijd in een door Televoebal verspreidde Tweet.

Doelpunten van Kasper Dolberg en Daley Blind maakten zaterdagavond uiteindelijk het verschil tussen Ajax en PSV. De Eindhovenaren moesten het laatste halfuur doorkomen met tien man: Sam Lammers moest geblesseerd afhaken, terwijl trainer Mark van Bommel luttele minuten ervoor al zijn derde wissel had gebruikt. Volgens Driessen moet PSV hopen dat Lammers aanstaande dinsdag in de return tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League weer van de partij is.

"Lammers maakte tegen FC Basel het verschil met zijn invalbeurt", zegt Driessen, refererend naar de invalbeurt van de spits afgelopen dinsdag tegen Basel (3-2 overwinning). Lammers was tegen Basel voor een goal en was volgens Driessen tegen Ajax 'een uur lang als spits de beste PSV'er'. "Dat is slecht nieuws met het oog op de return tegen FC Basel. Dan zal moeten blijken of PSV-trainer Mark van Bommel te veel risico heeft genomen", besluit de verslaggever, die daarmee nog een kritische noot lijkt te kraken over de oefenmeester van PSV.