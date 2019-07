Dennis Higler wekt woede bij Ajax: ‘Hij had nooit de rust mogen halen’

Valentijn Driessen is kritisch over het optreden van Dennis Higler in de wedstrijd tussen Ajax en PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De verslaggever van De Telegraaf verwijt Higler inconsequent te fluiten en is van mening dat PSV-middenvelder Jorrit Hendrix het einde van de eerste helft niet had mogen halen.

Hendrix kreeg al na 21 minuten voetballen een gele kaart vanwege een overtreding op Sergiño Dest. Een kwartier later maakte de middenvelder in korte tijd twee overtredingen die volgens Driessen opnieuw met geel bestraft hadden moeten worden. "Inconsequentie van Higler voorkomt dat Jorrit Hendrix na 35 minuten met twee keer geel in de kleedkamer zit. Eerder laat hij Pablo Rosario ontsnappen aan geel. We zijn er weer", zo reageert Driessen op het Twitter-account van Telesport.

"Zijn we wel gewend met Higler, die woensdag vergat rood te geven aan Berghuis voor natrappen bij Feyenoord-Angers", zegt Driessen even later. Op slag van rust kwam Hendrix opnieuw hard in, maar opnieuw liet Higler de middenvelder van PSV ontsnappen. "Hendrix had nooit de rust mogen halen", is Driessen glashelder in zijn oordeel. Ajax leidt bij rust overigens met 1-0 door een razendsnel doelpunt van Kapser Dolberg. De Deense aanvaller scoorde al na 35 seconden en maakt daarmee het verschil bij rust.