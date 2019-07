Alleen keuring scheidt Alfred Schreuder nog van ‘man van tien miljoen euro’

Robert Skov maakt de overstap van FC Kopenhagen naar TSG Hoffenheim, zo meldt de Bundesliga-club zaterdag. Alleen een medische keuring staat een overgang van de 23-jarige aanvaller naar de Duitse club nog in de weg. Zodra de laatste formaliteiten zijn afgerond, ondertekent Skov een vijfjarige verbintenis met Hoffenheim.

Skov werd de voorbije maanden met tal van clubs in verband gebracht. Ook Ajax en PSV werden als mogelijke bestemming voor de Deens international genoemd. In het tenue van FC Kopenhagen ontpopte hij zich tot een heuse doelpuntenmachine, met 30 treffers en 10 assists in 34 competitieduels in het kampioensseizoen van de Deense topclub.

Skov brak daarmee tevens het 21-jarige doelpuntenrecord van Ebbe Sand in 1998 voor Bröndby. Hij is de vijfde aanwinst van het Hoffenheim van Alfred Schreuder, die eerder Philipp Pentke, Konstantinos Stafylidis, Sargis Adamyan en Ihlas Bebou verwelkomde. De aanvaller werd vorig jaar tot Speler van het Jaar in Denemarken benoemd.

Schreuder zag deze zomer diverse smaakmakers vertrekken. Joelinton werd aan Newcastle United verkocht, terwijl Kerem Demirbay en Nico Schulz aan respectievelijk Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund werden overgedaan. Hoffenheim eindigde afgelopen als negende in de Bundesliga.