Ten Hag countert Hans Kraay na vraag: ‘Hoe kun je dat nou zeggen?’

Erik ten Hag neemt het zaterdagavond voorafgaand aan het duel van Ajax met PSV op voor Quincy Promes. De aanvaller streek deze zomer voor ongeveer zestien miljoen euro neer in Amsterdam, maar niet iedereen is enthousiast over zijn komst. Hans Kraay junior en Kenneth Perez uitten vlak voor het duel in de Johan Cruijff ArenA openlijk hun twijfels over Promes, maar Ten Hag kan zich niet helemaal vinden in de kritiek.

Kraay stelt dat 'Promes het bij het Nederlands elftal aan de rechterkant en de linkerkant nog niet echt heeft laten zien', alvorens hij Ten Hag vraagt op welke positie de aanvaller het best tot zijn recht komt. "Hoe kun je dat nou zeggen?", repliceert Ten Hag de presentator bij FOX Sports. "Hij heeft bijna veertig interlands gespeeld (38 in feite, red.) voor het Nederlands elftal. Hij hoort bij de kern van het Nederlands elftal. Het is duidelijk dat hij nog wel de stap moet gaan maken om echt basisspeler te worden, maar als je al veertig interlands hebt gespeeld op 26-jarige leeftijd (27 in feite, red.), dan is dat aanzienlijk. Hij kan op alle posities voorin spelen, het maakt hem niet uit: rechts, links, op tien of centraal. Hij kan overal uit de voeten", aldus Ten Hag over Promes.

Promes is niet de enige nieuwkomer dit seizoen bij Ajax. Zo werd Razvan Marin voor 12,5 miljoen euro overgenomen van Standard Luik en de Roemeense middenvelder vormt tegen PSV het middenveld samen met Daley Blind en Donny van de Beek. Marin is bij Ajax de opvolger van de naar Barcelona vertrokken Frenkie de Jong, maar hij is niet te vergelijken met de Oranje-international, benadrukt Ten Hag.

"Ze spelen op dezelfde positie, maar ze hebben een totaal andere identiteit. Hij is onvergelijkbaar", stelt de oefenmeester van Ajax. Ten Hag is evenwel hoopvol dat Marin kan uitgroeien tot een waardevolle speler. "Hij is een dynamische speler, heeft een goede passing en een goed spelinzicht. Veder moet het zich gaan ontwikkelen."