Ronald de Boer ziet achilleshiel Ajax: ‘Hij is vaak toch wel onbetrouwbaar’

Sergiño Dest begint zaterdagavond in de basis bij Ajax in de wedstrijd tegen PSV in het kader van de Johan Cruijff Schaal. De achttienjarige verdediger maakte een goede voorbereiding door en krijgt op de linksbackpositie het vertrouwen van trainer Erik ten Hag. Ronald de Boer vindt Dest een 'geweldige speler', maar vindt wel dat de jongeling in defensief opzicht nog beter moet worden.

De Boer kent Dest vanuit de jeugdopleiding van Ajax, zo geeft de oud-middenvelder en analist voorafgaand aan de aftrap aan bij FOX Sports. "Hij is een geweldige speler, maar vaak toch wel onbetrouwbaar. Hij moet betrouwbaarder worden, zeker in verdedigend opzicht. Hij schroomt niet om een actie te maken. Daardoor is het soms wel wat link achterin", aldus De Boer, die uitlegt dat Dest van nature 'een linksbuiten of middenvelder is'.

"Maar ik denk dat hij zich wel steeds beter realiseert wat het inhoudt om verdediger te zijn. Maar hij heeft natuurlijk bepaalde specifieke kwaliteiten die van pas komen bij een ploeg als Ajax, die vaak op de helft van de tegenstander speelt", vervolgt De Boer, die vooral de aanvallende kwaliteiten van Dest prijst. "Hij kan mensen uitspelen. Hij is heel comfortabel aan de bal, wat ik prettig vind bij Ajax. Hij gaat er vaak overheen. Soms gebeurt er niks, maar hij creëert wel ruimte. Hij wil heel graag meedoen aan het aanvalsspelletje."

De Boer denkt overigens wel dat Dest beter tot zijn recht zou komen als rechtsback. "Hij is redelijk tweebenig, maar is vooral sterk met zijn rechtervoet. Hij staat nu op links, maar op rechts kan hij helemaal goed functioneren. In potentie kan hij een goede rechtsback worden, als hij zich er bewust van wordt dat hij ook soms moet verdedigen."