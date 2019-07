Perez is bij Ajax - PSV ‘meest benieuwd’ naar ‘absolute topper in zijn boekje’

Kenneth Perez is zaterdagavond aanwezig in de Johan Cruijff ArenA om de wedstrijd tussen Ajax en PSV te analyseren in het kader van de Johan Cruijff Schaal. De Deense oud-voetballer laat zich voorafgaand aan de aftrap bij FOX Sports opvallend positief uit over Derrick Luckassen en zegt in de verdediger van PSV ‘een absolute topper’ te zien.

Luckassen werd twee jaar geleden door PSV voor ongeveer vijf miljoen euro opgepikt bij AZ, maar slaagde er nooit in aan de hoge verwachtingen te voldoen. Vorig seizoen had trainer Mark van Bommel hem zelfs helemaal niet nodig: Luckassen werd verhuurd aan Hertha BSC. De stopper leek geen toekomst te hebben bij PSV, maar mag zich vanwege de personele problemen op dit moment toch basisspeler noemen.

Perez ziet nog altijd voldoende potentie in de 24-jarige verdediger. "Weet je naar welke speler van deze elf ik het meest benieuwd ben? Luckassen. Ik heb een hele hoge pet op van Luckassen, als hij gaat beseffen dat hij niet zo goed kan voetballen als dat hij zelf denkt en daardoor betrouwbaarder gaat worden. Hij heeft alles in zich om een zeer goede verdedigende middenvelder of centrale verdediger te worden."

"Hij beschikt over fysieke kwaliteiten en is bloedsnel. Of hij over tactisch inzicht beschikt, moet ik nog zien", vervolgt Perez, die Luckassen adviseert het spel zo simpel mogelijk te houden. "Als hij de bal heeft, moet hij die gewoon aan de eerstvolgende speler geven, of hij moet een crosspass versturen, want dat kan hij wel. Als hij betrouwbaarder wordt, dan is hij een absolute topper in mijn boekje."