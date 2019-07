Mark van Bommel gooit basiself PSV flink om in Amsterdam

Mark van Bommel heeft de basiself van PSV flink omgegooid voor de wedstrijd van zaterdagavond tegen Ajax in het kader van de Johan Cruijff Schaal. Onder anderen Nick Viergever, Érick Gutiérrez, Donyell Malen en Hirving Lozano ontbreken in de basiself, vermoedelijk met het oog op de return tegen FC Basel van volgende week in de tweede voorronde van de Champions League.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Luckassen, Boscagli, Sadílek; Rosario, Bergwijn, Hendrix; Gakpo, Lammers, Bruma

Later meer…