Opstelling Ajax kent nodige verrassingen voor duel met PSV

Ajax verrast met zijn basisopstelling voor de wedstrijd van zaterdagavond tegen in de Johan Cruijff Arena. Bij de Amsterdammers speelt Daley Blind onder meer op het middenveld en vormen Joël Veltman en Perr Schuurs samen het hart van de defensie. Verder is ook Lisandro Martínez basisspeler.

De terugkeer van André Onana in het doel is in elk geval een meevaller voor Ten Hag. De doelman miste nagenoeg de gehele voorbereiding vanwege zijn deelname met Kameroen aan de Afrika Cup, maar is kennelijk toch fit genoeg om zaterdag te starten. Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui, de twee andere Afrika Cup-gangers van Ajax, behoren wel tot de wedstrijdselectie, maar moeten vooralsnog genoegen nemen met een reserverol.

Ten Hag experimenteerde tijdens de voorbereiding vaak met Carel Eiting in een verdedigende rol op het middenveld, maar die zit op de bank. Blind begint op het middenveld, verzekerde onder meer FOX Sports-verslaggever Mark van Rijswijk. Daardoor kan Perr Schuurs centraal achterin rekenen op een basisplaats, net als Veltman. Het is overigens ook niet ondenkbaar dat Veltman als rechtsback speelt, Martínez centraal en Dest als linksback.

Voorin krijgt Kasper Dolberg het vertrouwen in de punt van de aanval. De Deen houdt onder meer Klaas-Jan Huntelaar op de reservebank. Dolberg wordt geflankeerd door Dusan Tadic en Quincy Promes. Laatstgenoemde maakt zijn debuut voor Ajax, net als Razvan Marin dat doet op het middenveld.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Schuurs, Martínez; Blind, Marin, Van de Beek, Tadic, Promes, Dolberg