Madrileense media lyrisch over De Jong: ‘Hij geeft de ploeg zuurstof’

Spaanse media zijn overwegend positief over Frenkie de Jong na de vriendschappelijke wedstrijd van Barcelona tegen Vissel Kobe. De Catalaanse grootmacht won zaterdagmiddag dankzij twee doelpunten van Carles Pérez met 0-2 van de Japanse ploeg en sleepte daarmee de Rakuten Cup in de wacht. De Jong speelde tegen Vissel Kobe als invaller 45 minuten en wordt na afloop met name geloofd door de Madrileense pers.

Marca en AS hebben mooie woorden over voor de Nederlandse middenvelder, die deze zomer voor maximaal 86 miljoen euro overkwam van Ajax en tegen Vissel Kobe zijn tweede wedstrijd in dienst van Barcelona speelde. Eerder deze week deed hij ook al een helft mee in het met 1-2 verloren oefenduel met Chelsea. Tegen Vissel Kobe betrad De Jong opnieuw halverwege het veld, nadat trainer Ernesto Valverde de wedstrijd was begonnen met vooral de bekende namen. "Hij vroeg keer op keer om de bal en was voortdurend in staat om in de buurt van de vijandelijke zestien te komen. Hij geeft de ploeg zuurstof", schrijft Marca complimenteus over het spel van De Jong tegen Vissel Kobe.

De grootste sportkrant van Spanje beoordeelt in totaal 22 spelers van Barcelona die tegen Vissel Kobe minuten maakten, maar geeft zelf geen cijfers. In plaats daarvan krijgen de bezoekers van Marca de kans om hun man van de wedstrijd te kiezen. De Jong leidt op moment van schrijven de dans, met liefst 984 stemmen; Carles Pérez volgt met 921 stemmen, Ousmane Dembélé completeert het podium met 752 stemmen. Carles Pérez en Dembélé maakten overigens net als De Jong pas in de tweede helft hun opwachting bij Barcelona. De formatie van Valverde speelde een teleurstellende eerste helft tegen Vissel Kobe en wist uiteindelijk pas na rust het verschil te maken.

Ook AS prijst het optreden van De Jong. "Opnieuw een geweldige wedstrijd van zijn kant", zo begint men. De sportkrant prijst de chemie tussen De Jong en Dembélé. "Die combinatie kan voor veel magische nachten zorgen. Hij is scherp en snel in de passing en trekt tegenstanders naar zich toe. Hij durfde ook nog een aantal keer het doel onder vuur te nemen, al leverde dat nog geen succes op." De Jong had in de 45 minuten die hem gegeven waren tegen Vissel Kobe 71 balcontacten, blijkt uit de cijfers van Opta. De international van het Nederlands elftal verstuurde 66 passes, waarvan 60 met succes. Daarnaast creëerde hij één doelkans voor een teamgenoot, maar een assist bleef uit.

In de Catalaanse pers prijst La Vanguardia het gemak waarmee De Jong voetbalt, zonder poespas. "Zijn bijdrage vanaf de rechtshalfpositie was precies en elegant, zonder meer te doen dan nodig. De Nederlander zette op fraaie wijze een counter op met Dembélé, waarna hij zelf uiteindelijk niet tot scoren kwam." Sport is een van de weinige kranten die na het duel met cijfers werkt. De sportkrant is iets minder royaal in zijn beoordeling: De Jong moet genoegen nemen met een 6. Net als AS merkt ook Sport op dat de voormalig Ajacied op het veld een uitstekende band heeft met Dembélé. Wel werd het spel van De Jong met de minuut minder, zo klinkt het. "En hij had in de slotminuut nog voor de 0-3 moeten zorgen." Carles Pérez is met een 8 de hoogst beoordeelde speler van Barcelona; lager dan een 6 gaat Sport zaterdag niet.