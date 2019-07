Barcelona ziet miskoop na vijf jaar naar Besiktas vertrekken

Douglas Pereira dos Santos, kortweg Douglas, heeft een nieuwe club gevonden. Besiktas maakt zaterdagmiddag via de officiële kanalen namelijk melding van de komst van de 28-jarige verdediger, die transfervrij wordt overgenomen van Barcelona en zich voor drie seizoenen aan de Turkse grootmacht heeft verbonden.

Douglas werd vijf jaar geleden nog voor vier miljoen euro door de Catalanen gekocht van São Paulo, maar van een gelukkig huwelijk is nooit sprake geweest. De rechtsback schopte het uiteindelijk tot slechts acht optredens in de hoofdmacht en werd in de afgelopen seizoenen op huurbasis gestald bij Sporting Gijón, Benfica en het Turkse Sivasspor.

Namens laatstgenoemde club kwam hij in de voorgaande voetbaljaargang tot 32 optredens in de Süper Lig en maakte hij genoeg indruk om nu een overstap naar Besiktas te verdienen. Voor de Zwarte Adelaars is Douglas de derde nieuwe aanwinst voor aankomend seizoen, al kwam de voor 6,5 miljoen euro van Torino overgenomen Adem Ljajic vorig seizoen ook al op huurbasis uit voor de Turken. Vitória Guimarães ontving daarnaast bijna 2,5 miljoen euro voor Tyler Boyd.