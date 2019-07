Ajax en sc Heerenveen bereiken akkoord: ‘Blij dat hij voor ons gekozen heeft’

SC Heerenveen heeft zaterdag de komst van Sven Botman afgerond, zo maken de Friezen bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige centrale verdediger, die ook nadrukkelijk in beeld was bij FC Groningen, wordt voor een seizoen gehuurd van Ajax.

“We zochten een linksbenige centrale verdediger om onze selectie te versterken. Sven is talentvol, sterk in de lucht en goed in het verzorgen van de opbouw van achteruit. We zijn dan ook blij dat hij voor ons gekozen heeft”, reageert technisch manager Gerry Hamstra opgetogen. Mark-Jan Fledderus, zijn evenknie bij FC Groningen, was ook in de markt voor Botman, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven.

“Botman verwacht dat bij sc Heerenveen de kans op speeltijd voor hem groter is dan bij FC Groningen, zo is de reden van het afzeggen althans naar ons gecommuniceerd”, vertelde Fledderus donderdag al aan het Dagblad van het Noorden. “Natuurlijk is het balen. We hebben er alles aan gedaan, goede gesprekken gevoerd. Als het voor de langere termijn was geweest, had Botman voor FC Groningen gekozen, zo heeft hij ons laten weten. Onder meer op het gebied van faciliteiten zag hij een toekomst in Groningen absoluut zitten, maar zoals gezegd acht hij de kans op speeltijd in Heerenveen groter.”

De verdediger kwam afgelopen seizoen 28 keer in actie namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en krijgt nu de kans om ervaring op te doen op het hoogste niveau. Botman is vrijdag al met de selectie van Heerenveen afgereisd naar Engeland, waar zaterdagavond een oefenwedstrijd tegen Sunderland op het programma staat.