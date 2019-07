De Jong wint eerste wedstrijd met Barcelona dankzij dubbelslag Pérez

Frenkie de Jong heeft zaterdag zijn eerste overwinning als speler van Barcelona weten te behalen. De middenvelder, die eerder deze week tijdens zijn officieuze debuut nog met 1-2 van Chelsea verloor, kwam tegen het Japanse Vissel Kobe na de rust binnen de lijnen en maakte daardoor de twee treffers die tijdens het duel werden gemaakt vanaf het veld mee. Carles Pérez groeide namelijk uit tot de gevierde man in het Noevir Stadium Kobe door de volledige productie in het met 0-2 gewonnen duel op zich te nemen.

Voor Barcelona betekende het treffen met Vissel een weerzien met enkele oude bekenden. De Japanse club, die eerder op de zaterdag nog de komst van Thomas Vermaelen afrondde, trad aan met een basisteam waarin plek was ingeruimd voor David Villa, Sergi Samper en Andrès Iniesta. Laatstgenoemde zorgde ook voor het eerste gevaar van de wedstrijd door een poging van buiten de zestien naast het doel van Marc-André ter Stegen te schieten. Dankler kwam daarna op aangeven van Iniesta ook dicht bij de openingstreffer voordat Barcelona zich eveneens in aanvallend opzicht liet gelden.

Een schot van Riqui Puig ging echter naast, terwijl een poging van Rafinha werd gekeerd door doelman Daiya Maekawa. In de slotfase van de eerste helft probeerde Iniesta het opnieuw met een schuiver in de linkerhoek, maar Ter Stegen lette goed op. Aan de overkant stuurde Antoine Griezmann, die in tegenstelling tot De Jong wel in de basis begon, nog een poging over het doel, terwijl Ivan Rakitic even later op Maekawa stuitte.

Trainer Ernesto Valverde koos ervoor om in de rust elf nieuwe namen het veld in te sturen en dat leidde meteen bijna tot een doelpunt. Twee minuten na de hervatting van de wedstrijd trof Jean-Clair Todibo namelijk de paal met een kopbal op aangeven Ousmane Dembélé. Na deze grote kans ging de wedstrijd een rommelige fase in, waarin De Jong zich wel liet zien in een goede combinatie met Dembélé. Met nog een halfuur op de klok lukte het Barça toch om een gat in de verdediging van Vissel te vinden en na een een-tweetje met Malcom zette Pérez zijn ploeg op voorsprong.

Carles Aleñá kreeg daarna een uitgelezen kans om de voorsprong te verdubbelen toen hij door Sergi Roberto alleen voor de keeper werd gezet, maar hij slaagde er niet in om Maekawa te passeren. De doelman kwam daarna opnieuw goed weg toen de lat een treffer van Malcom in de weg stond, maar hij moest met een paar minuten te gaan toch nog een doelpunt incasseren. Pérez kreeg de bal vlak voor tijd aan de zijkant van het strafschopgebied en zijn schuiver in de verre hoek liet Maekawa kansloos.

Opstelling Barcelona eerste helft: Ter Stegen; Semedo, Araujo, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Puig; Griezmann, Rafinha, Collado

Opstelling Barcelona tweede helft:Neto; Monchu, Todibo, Umtiti, Guillem Jaime; De Jong, Sergi Roberto, Aleñá; Dembélé, Malcom, Pérez.