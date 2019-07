Ajacied Marin verkent Amsterdam met partner; date night voor Alex Morgan

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Razvan Marin is één van de zes nieuwe gezichten die deze zomer neerstreek bij Ajax. De Roemeense middenvelder vaarde deze week samen met zijn partner door de grachten van Amsterdam en verkende zo zijn nieuwe omgeving.





Servando Carrasco en Alex Morgan vormen samen het bekendste voetbalkoppel van de Verenigde Staten. Carrasco speelt als middenvelder voor Los Angeles Galaxy, terwijl Morgan vooral bekend is als international van de Amerikaanse dames. De twee hebben beiden een drukke agenda, maar maakten deze week toch tijd vrij voor een ‘date night’.





Wout Weghorst zette vrijdag via Instagram de stille kracht(en) achter zijn succes in het zonnetje: vriendin Nikki van Esch en zijn dochtertje.





Een fraaie ontmoeting deze week in Porto, waar Cesc Fàbregas op bezoek was bij Iker Casillas. De twee speelden jarenlang samen bij de nationale ploeg van Spanje en onderhouden nog altijd een uitstekende relatie.





Mohamed Salah, Roberto Firmino en Alisson Becker melden zich binnenkort weer bij Liverpool. De drie spelers genoten deze week van hun laatste vakantiedagen.





Wat gaat er met Daniel Sturridge gebeuren? De Engelse aanvaller heeft nog altijd geen nieuwe club gevonden na zijn vertrek bij Liverpool, maar probeert zichzelf samen met personaltrainer Michael Boyle zo fit mogelijk te houden.





Voetballers hebben tal van hobby’s. Nicklas Bendtner liet zich deze week inspireren door de Tour de France en besloot, gehuld in heuse wielerkleding, een stukje te gaan fietsen.