Manchester United-talent weet geen indruk te maken op sc Heerenveen

Cameron Borthwick-Jackson was in de afgelopen week op proef bij sc Heerenveen, maar de 22-jarige verdediger hoeft niet langer op een vervolg van zijn loopbaan in Friesland te hopen. De club laat zaterdagochtend namelijk via de officiële kanalen weten dat de linksback geen contract aangeboden krijgt.

Borthwick-Jackson komt uit de jeugd van Manchester United, waar hij eind 2015 onder Louis van Gaal zijn debuut maakte in de hoofdmacht en uiteindelijk tot tien optredens kwam onder de Nederlandse manager. Een definitieve doorbraak op Old Trafford bleef echter uit en in de afgelopen seizoenen werd Borthwick-Jackson, die nog een jaar vastligt bij the Red Devils, uitgeleend aan Wolverhampton Wanderers, Leeds United en Scunthorpe United.

De Engelsman speelde in de afgelopen week namens Heerenveen tien minuten mee tegen FC St. Pauli, terwijl hij de negentig minuten volmaakte tegen Team VVCS. Dit was echter niet genoeg om de Friezen te overtuigen van zijn kwaliteiten: “We hebben besloten om Cameron geen contract aan te bieden. We danken hem voor zijn inzet en wensen hem heel veel succes in zijn verdere carrière”, laat technisch manager Gerry Hamstra weten.