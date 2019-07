Mokhtar vindt stabiliteit in de MLS: ‘Hier hoef je je geen zorgen te maken’

Met een glimlach op het gelaat vertelt Youness Mokhtar over de omstandigheden in zijn nieuwe woonplaats Columbus. De 27-jarige aanvaller ondertekende vorige week een contract bij het Amerikaanse Columbus Crew. Met de keuze voor de Major League Soccer (MLS) hoopt Mokhtar naast een sportieve uitdaging ook stabiliteit te vinden. “Weinig mensen realiseren zich dat de competitie hier blijft groeien en dat het niveau steeds hoger wordt. Dat wordt alleen maar beter, denk ik. Het is qua randvoorwaarden wel wat anders dan wat we in Europa gewend zijn, ze weten waar ze mee bezig zijn”, zo geeft hij te kennen in gesprek met Voetbalzone.

Door Chris Meijer

“Alles is hier heel professioneel opgezet, er bestaat bijvoorbeeld een hele grote medische staf. In Nederland bestaat die misschien uit twee of drie mensen, maar hier bestaat de medische staf uit elf personen. Je hebt zes trainers, een diëtist, drie fysieke trainers die in het krachthonk met spelers bezig zijn. Alles wordt gemeten, je hebt overal iemand voor.” De eerste indrukken van zijn nieuwe werkgever hebben Mokhtar positief verrast. Columbus Crew is momenteel de nummer elf van de Eastern Conference van de MLS, maar bulkt van de ambities. In de komende jaren wil de club een nieuw stadion en trainingscomplex betrekken, terwijl het algemeen bekend is dat de Amerikaanse competitie ook in een razendsnelle lift zit. Lang hoefde Mokhtar dan ook niet na te denken toen Serkan Kulup van SK Sportsmanagement en Mo Sinouh van Stellar Football met het aanbod van Columbus Crew kwamen. “Over deze kans heb ik eigenlijk geen moment getwijfeld.”

“Je ziet steeds meer spelers vanuit Nederland naar Amerika gaan, Frank de Boer is hier als trainer aan de slag gegaan. De competitie wordt uitgezonden op FOX Sports en dan ga je het automatisch meer volgen. Ik moet zeggen dat Amerika mij als land altijd heeft aangetrokken, het was een droom om hier te spelen. In geen enkel land tref je betere faciliteiten dan hier. Ik ben 27, dus ik denk dat het een mooie leeftijd is om zo'n stap te zetten. In de MLS kan je doorgroeien, de club en de competitie zijn zich aan het ontwikkelen. In alle opzichten kan ik hier nog stappen zetten”, vertelt Mokhtar. Dat de MLS wordt bestempeld als de competitie van de toekomst, kan hij kort na zijn komst naar Columbus goed begrijpen. “Binnen enkele jaren zal de MLS bij de grotere competities behoren. Uiteindelijk zocht ik ook naar een stabiele omgeving voor mij en mijn gezin, de Amerikaanse competitie is groeiende en Columbus Crew is een club in ontwikkeling. Hier hoef je je geen zorgen te maken over betalingen, het salaris komt zelfs om de twee weken.”

“Ik heb een rumoerig jaar gehad. Overal lees ik dat ik mislukte avonturen achter de rug heb, maar zo zie ik dat niet en zo is het eigenlijk ook niet gegaan”, gaat Mokthar verder. De aanvaller koos er een jaar geleden voor om PEC Zwolle te verlaten voor een dienstverband bij het Turkse Ankaragücü. Een zorgvuldige keuze, daar er verschillende clubs geïnteresseerd waren in de destijds transfervrije Mokhtar. In de Süper Lig kende hij een uitstekende start met één doelpunt en drie assists in de eerste vijf wedstrijden. Naarmate de eerste maanden vorderden, werd het sportieve geluk overschaduwd door het uitblijven zijn salaris. Niet één of twee maanden, zoals in Turkije wel vaker kan voorkomen, maar uiteindelijk zes maanden. “Dat gaat te ver, als ze zo respectloos met je omgaan, moet je voor wat anders kiezen. In Turkije is alles goed geregeld, maar als je niet bij de juiste club zit, heb je problemen met salarissen. Dan gaat het iedere week over geld en als voetballer wil je daar niet mee bezig zijn, je wilt lekker op het veld presteren.”

Mokhtar baalde als een stekker van de situatie, temeer omdat hij tijdens zijn eerste buitenlandse dienstverband bij het Saudische Al-Nasr met dezelfde problemen te maken had gekregen. Daarnaast was de aanvaller met een duidelijk doel naar Turkije gekomen was. “Ik ging naar Turkije met het idee om daar stappen te maken. Uiteindelijk heb ik ook een goed halfjaar gedraaid. Dan moet je niet eens om het sportieve aspect, maar vanwege randzaken besluiten om weg te gaan. Dat was niet fijn, nee. Het zijn leermomenten voor mij. Turkije heeft een fantastische competitie. Je speelt iedere week in volle stadions tegen topspelers en dat is mooi om mee te maken. Ik ben blij dat ik die ervaring heb meegenomen, ondanks dat ik liever had gehad dat het anders was gelopen.” In januari liet Mokhtar zijn contract bij Ankaragücü ontbinden, waarna een lastige zoektocht naar een nieuwe club volgde. “Het was klote, zo halverwege het seizoen”, zegt Mokhtar in alle eerlijkheid. “In de winterperiode is het heel lastig om ergens binnen te komen, omdat de meeste clubs die op zoek zijn naar spelers niet lekker draaien. Dan is het de vraag of je bij een degradatiekandidaat terecht wil komen.”

Lang leek het erop dat Mokhtar de tweede seizoenshelft van de voorbije jaargang zou gaan doorbrengen op Tenerife. De club van het Canarische Eiland komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. “Er zijn weinig mensen die weten dat ik daar eigenlijk naartoe zou gaan. Maar het papierwerk liet op zich wachten, waardoor de nood van Tenerife na vijf of zes weken verdwenen was en de overstap niet doorging. Ik zou voor een halfjaar gaan en het leek mij prachtig om mee te maken, in een fantastische competitie en op een heel mooi eiland.” Na het afketsen van de overstap naar Tenerife, moest Mokhtar doorschakelen. Hij wilde wedstrijdritme behouden en koos om die reden in april voor een overstap naar het Noorse Stabaek, dat op dat moment net aan de competitie begon. “De dagen vliegen voorbij en je zit zo halverwege maart, op een moment dat je je moet afvragen: blijf ik voor mezelf trainen of ga ik nog ergens aan de slag om ritme op te doen? Ik heb ervoor gekozen om een aantal maanden in Noorwegen aan de slag te gaan, als een soort noodverband.”

Bij de huidige nummer dertien van de Eliteserien ondertekende Mokhtar een eenjarig contract, met een optie om in de zomer transfervrij te vertrekken voor een nieuw avontuur. Al snel kreeg de geboren Utrechter in de gaten dat het harde Scandinavische voetbal niet bij hem paste. “Ik ben een rasvoetballer, ik wil de bal in de voeten hebben. Dat spel wordt daar niet gespeeld. De trainer (de inmiddels vertrokken Henning Berg, red.) wilde in eerste instantie aanvallend voetbal spelen, maar door slechte resultaten week hij daarvan af. Ik ben een ervaring rijker, ik weet van: oké, die competitie is niet mijn stijl. Toen hebben we in juni samen besloten dat ik de optie in mijn contract zou lichten, om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Dan schrijft iedereen: ‘Contract ontbonden, mislukt avontuur’. Dat was niet het geval, ik heb een goede tijd gehad in Noorwegen en mezelf fit kunnen maken voor de zomer.”

“Ik wilde graag in het buitenland blijven, omdat ik op een leeftijd ben dat ik dit soort dingen kan meemaken. Mijn dochter is twee, dus het is nu mogelijk deze ervaringen op te doen. Terugkeren naar Nederland was eigenlijk geen optie. Volgende zomer word ik 29 en dan is het toch lastiger om weer naar het buitenland te gaan”, vertelt Mokhtar. Zijn keuze viel dus uiteindelijk op Columbus Crew, dat midden in het seizoen zit. Zodra zijn werkvergunning binnen is, kan hij zijn debuut in de MLS maken. “Een jaar geleden had ik niet verwacht dat ik nu in de Verenigde Staten zou zitten, eerlijk gezegd. Maar het is wel iets dat ik altijd heb gewild. Als ik één ding heb geleerd, is het wel dat plannen in de voetballerij geen zin heeft. Het loopt nooit zoals jij het hebt gepland. Er zijn ook dingen waar je als voetballer geen grip op hebt, wat jouw planning kan belemmeren. Je hebt het niet zelf in de hand. Het bevalt me nu zo goed hier, dat ik de rest van mijn carrière hier wel zou willen blijven.”