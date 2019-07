Lammers: ‘Toen duidelijk werd dat hij naar Ajax ging, hebben we erover gepraat’

Sam Lammers was vorig seizoen in dienst van sc Heerenveen goed voor zestien doelpunten in de Eredivisie en de 22-jarige aanvaller krijgt in de aankomende voetbaljaargang de kans om zich te laten zien bij PSV. Afgelopen dinsdag was zijn inbreng in de Champions League-voorrondewedstrijd tegen FC Basel meteen cruciaal toen hij de 2-2 binnen kopte in het uiteindelijk met 3-2 gewonnen duel en Lammers hoopt in het komende jaar vaker een belangrijke rol te kunnen spelen.

De aanvaller kwam in de voorbereiding tot nu toe vooral in actie als nummer tien, terwijl hij daarvoor meestal in de punt van de aanval speelde: “Het is even wennen, maar een positie die mij ook ligt. Ook als spits ben ik altijd wel iemand geweest die ook meevoetballend aanwezig is. En in de jeugd heb ik inderdaad ook weleens op die positie gespeeld, maar dat is wel een tijd geleden”, vertelt hij op de officiële website van de KNVB.

Lammers kan zaterdagavond al de eerste prijs van het seizoen pakken als PSV afreist naar Amsterdam voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal met Ajax. Hij heeft gezien dat er in de afgelopen weken het een en ander veranderd is bij de Amsterdammers: “Het is daarom afwachten hoe ze voor de dag komen. Maar ook bij ons is er wat veranderd. Dat hoort bij deze fase van het seizoen en in de komende weken zal er misschien nog wel wat gaan gebeuren”, gaat hij verder.

De jeugdexponent van PSV komt aan de kant van Ajax mogelijk een bekend gezicht tegen. De landskampioen nam Kik Pierie namelijk over van Heerenveen en de kans bestaat dat de twee elkaar zullen treffen in de Johan Cruijff ArenA: “Toen eind vorig seizoen duidelijk werd dat hij naar Ajax ging, hebben we het er al over gehad. Het zou grappig zijn om elkaar nu tegen te komen op het veld”, glimlacht hij.

Voor PSV valt de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal precies tussen de twee ontmoetingen met FC Basel in en Lammers beseft dat er in een week tijd al veel te winnen is voor zijn ploeg: “De eerste drie wedstrijden zijn echte topwedstrijden en ik heb er heel veel zin in om de overwinning van dinsdag een goed vervolg te geven. Of de Johan Cruijff Schaal een echte prijs is? Wat mij betreft zeker. Ik heb nog niet veel prijzen gewonnen, dus deze zou ik heel graag mee willen nemen naar Eindhoven.”