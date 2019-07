‘Arsenal neemt pole position over met bod van tachtig miljoen euro’

Nicolas Pépé was afgelopen seizoen een van de grote smaakmakers in de Ligue 1 en de kans is daarom klein dat hij in de aankomende voetbaljaargang nog steeds de kleuren van Lille OSC zal verdedigen. Onder meer Liverpool en Bayern München werden in de afgelopen weken genoemd als nieuwe bestemming voor de 24-jarige aanvaller, maar de strijd lijkt op dit moment tussen Napoli en Arsenal te gaan.

I Partenopei zijn al langer in de markt voor Pépé en hebben inmiddels aan de eisen van Lille voldaan, zo bevestigde voorzitter Gérard Lopez van de Franse club vrijdag in gesprek met Tuttosport: “We hebben aanbiedingen van vier clubs ontvangen die ons op financieel vlak tevredenstellen. Aurelio De Laurentiis (de voorzitter van Napoli, red.) heeft voldaan aan onze vraagprijs van tachtig miljoen euro.”

“Het is nu aan de speler zelf om de beslissen waar hij heen wil, dat hangt ook af van de aanbiedingen die zijn zaakwaarnemers hebben ontvangen van de vier clubs.” L’Équipe wist daar vrijdagavond aan toe te voegen dat Internazionale, Liverpool en Arsenal de drie andere gegadigden zijn en Gianluca Di Marzio, transferspecialist van Sky Italia, bevestigt zaterdagochtend dat the Gunners momenteel de beste papieren in handen lijken te hebben.

Pépé vraagt om een jaarsalaris van vijf miljoen euro, terwijl zijn zaakwaarnemer ook zes miljoen euro aan commissie wenst te incasseren. Napoli is vooralsnog niet bereid om aan deze eisen te voldoen, aangezien De Laurentiis de bijdragen voor zaakwaarnemers zo laag mogelijk wil houden. Arsenal is naar verluidt echter wel bereid om hiermee akkoord te gaan en heeft Pépé inmiddels een contract tot medio 2024 voorgelegd.